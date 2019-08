Mieszane uczucia koszykarzy przed wylotem na mundial. "Nie możemy grać falami"

- Jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Mamy ciężką grupę, ale trzeba stawiać sobie wysokie cele. Jedziemy tam z podniesioną głową. Nie jako chłopcy do bicia. To my będziemy bili - zapowiada przed Eurobasketem kapitan polskich koszykarzy - Adam Waczyński.

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Biało-Czerwoni, którzy mają za sobą turnieje towarzyskie w Pradze i Hamburgu, wygrali do tej pory dwa z siedmiu sparingów.

W środę Polacy kontrolowali wydarzenia na boisku od początku do końca, ale ponieważ mieli lepsze i gorsze fragmenty gry, to rywale momentami potrafili wykorzystać ich słabości. Ostatecznie gospodarze wygrali w Lublinie 77:71. Udane pożegnanie z kibicami. Polscy koszykarze ograli Holandię Reprezentacja... czytaj dalej »

"Brakuje nam jeszcze regularności"

- Jestem zadowolony z tego zwycięstwa i meczu, bo mogłem jeszcze sprawdzić kilku zawodników. Słabsza, wolniejsza była w naszym wykonaniu pierwsza połowa spotkania, ale w drugiej zagraliśmy znacznie lepiej - ocenił grę Polaków selekcjoner Taylor.

- Zrobiliśmy krok do przodu, by możliwie najlepiej zaprezentować się na mistrzostwach świata. Brakuje nam jeszcze regularności, ale od początku przygotowań pozytywnie oceniam proces zgrywania młodzieży z doświadczonymi zawodnikami. W dzisiejszym meczu urazu kostki doznał Adam Hrycaniuk, ale mam nadzieję, że nie jest to nic poważnego. Nie mogę się już doczekać wylotu do Chin, bo wspaniałe pracuje mi się z tą grupą zawodników - dodał Amerykanin.

Najsłabsza w wykonaniu gospodarzy była w środę druga kwarta. Rywale trafiali w niej z dystansu i wyszli na prowadzenie. Druga połowa, a szczególnie trzecia kwarta, to znacznie lepsza gra Polaków w defensywie. To ona oraz rzuty za trzy A.J. Slaughtera i kontrataki spowodowały, że Biało-Czerwoni objęli wyraźne prowadzenie.

Źródło: PAP/Wojtek Jargiło Taylor i Slaughter podczas meczu z Holandią

- Możemy być zadowoleni z tego, że w końcu wygraliśmy, choć w naszej grze nie wszystko wyglądało tak, jak byśmy chcieli. Brakowało nam energii, zwłaszcza w pierwszej połowie, jednak w trzeciej kwarcie pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Po zwycięstwie nasze morale wzrosło i jesteśmy przekonani, że w mistrzostwach świata od początku każdego spotkania będziemy skupieni, czego nam dzisiaj brakowało - ocenił kapitan polskiej reprezentacji Adam Waczyński.

"Ograniczyć liczbę strat, grać twardo"

W podobnym tonie wypowiadali się jego koledzy. - Mimo zwycięstwa pozostaje niedosyt, bo mimo wszystko powinniśmy wejść w ten mecz bardziej agresywnie i zdecydowanie ograniczyć liczbę strat. Niewątpliwie gdzieś w głowach pozostaje chęć uniknięcia jakiegoś urazu, stąd może pewna asekuracja. To jednak my jedziemy na mistrzostwa świata i powinniśmy dziś zagrać o wiele bardziej twardo. Mam nadzieję, że w Chinach będziemy już grać na sto procent i każdy z nas wychodząc z szatni będzie mógł sobie spojrzeć w oczy, że zrobił wszystko na co go stać - stwierdził Mateusz Ponitka.

Źródło: newspix.pl Ponitka w akcji

Biało-Czerwoni odnotowali w środę 52-procentową skuteczność rzutów za dwa punkty, a rywale - 45. Gospodarze nie ustrzegli się błędów, w tym strat - mieli ich 17, zaś Holendrzy o trzy mniej.

- Po meczu z Niemcami wydawało się, że idziemy w dobrym kierunku, ale dziś nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. Nie możemy grać falami i przede wszystkim to musimy wyregulować w Chinach. Musimy pokazać, że nie tylko chcemy grać, ale i potrafimy - podsumował Michał Sokołowski.

Kierunek Chiny

Do Azji Polacy wylatują w czwartek. Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w kraju gospodarza mundialu - z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

W swoim drugim w historii występie na mistrzostwach świata Biało-Czerwoni zagrają w grupie A w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia), Chinami (2 września) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września). Dwa czołowe zespoły zakwalifikują się do rywalizacji o miejsca 1-16, pozostałe grać będą o lokaty 17-32.

Polska - Holandia 77:71 (22:17, 16:19, 22:10, 17:25)



Polska: Mateusz Ponitka 13, A.J. Slaughter 13, Damian Kulig 11, Aaron Cel 9, Aleksander Balcerowski 7, Karol Gruszecki 6, Michał Sokołowski 6, Adam Waczyński 5, Adam Hrycaniuk 4, łukasz Kolenda 3, Łukasz Koszarek 0, Dominik Olejniczak 0.

Najwięcej dla Holandii: Yannick Franke 16, Charlon Kloof 13, Nicolas de Jong 12, Bryan Albertus 12.