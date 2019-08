Dwóch skreślonych. Trener Polaków ogłosił kadrę na koszykarski mundial

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Tym dwóm zawodnikom trener podziękował już po sparingach w Chinach - w Kantonie i Xinyu.



- Mathieu wykonał wielką pracę z reprezentacją tego lata. Myślę, że doświadczenie, jakie zebrał podczas przygotowań, jest dla niego wyjątkowe. Pokazał potencjał oraz to, że czeka go duża przyszłość. Pracował ciężko każdego dnia, ale w naszej rotacji przed nim są świetni gracze, bardzo doświadczeni. Mam nadzieję, że ten okres z kadrą pomoże mu też w przygotowaniach do kolejnego sezonu. Oczekuję od niego dobrej gry w Energa Basket Lidze i reprezentacji w przyszłości - powiedział Taylor, cytowany przez oficjalną stronę PZKosz.

Ból głowy z rozgrywającym

Znacznie trudniejszy był dla selekcjonera wybór trzeciego rozgrywającego między 30-letnim Łączyńskim i o 10 lat młodszym Kolendą.



- Zdecydowaliśmy się na Kamila Łączyńskiego. To nie była łatwa decyzja. Spędziłem dużo czasu analizując każdy aspekt takiego wyboru, rozmawialiśmy o tym w sztabie. Obaj z Łukaszem mają dużo pozytywnych cech, ale uznaliśmy, że Kamil ma więcej doświadczenia. Łukasz Kolenda podczas przygotowań również zebrał sporo doświadczenia, wierzę w to, że przyszłość należy do niego. Szukaliśmy jednak najlepszego rozwiązania na ten moment. Dziękuję Łukaszowi i zachęcam go do jeszcze cięższej pracy w Treflu Sopot. Spodziewam się, że w kolejnych okienkach reprezentacyjnych będzie miał dużą rolę w kadrze - podkreślił.

Powrót po elity

Reprezentacja Polski wraca na mistrzostwa świata po 52 latach. Na mundialu zagra w grupie A w Pekinie, a rywalami będą Wenezuela (31 sierpnia, godz. 10.00, czasu polskiego), Chiny (2 września, godz. 14.00) oraz Wybrzeże Kości Słoniowej (4 września, godz. 10.00). Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do rywalizacji o miejsca 1-16 w kolejnej fazie grupowej. Pozostałe drużyny będą walczyć o miejsca 17-32. W meczach kontrolnych przed turniejem w Chinach biało-czerwoni wygrali trzy z 10 spotkań.



- Czuję, że drużyna zrobiła duży postęp w meczach towarzyskich. Daliśmy młodym zawodnikom trochę doświadczenia, próbowaliśmy różnych ustawień na parkiecie, na przykład z dwoma rozgrywającymi lub środkowymi. W tych 10 meczach ciągle korzystaliśmy z różnych części naszego systemu gry. Mam zaufanie do tych 12 zawodników - będziemy najlepsi, gdy najbardziej będzie się to liczyło, już od soboty w starciu z Wenezuelą. To wielka okazja dla polskiej koszykówki, jestem szczęśliwy, że mogę być tego częścią - skwitował Taylor.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Chinach:

Rozgrywający

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Kamil Łączyński (WKS Śląsk Wrocław)

AJ Slaughter (Real Betis Sewilla, Hiszpania)

Rzucający

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń)

Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, Rosja)

Niscy skrzydłowi

Michał Sokołowski (Anwil Włocławek)

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Silni skrzydłowi

Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania)

Aaron Cel (Polski Cukier Toruń)

Środkowi

Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia)

Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)

Dominik Olejniczak (Florida State, USA)