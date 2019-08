Siódemka Koszarka, strzelba Waczyńskiego. "Jesteśmy, obok Chin, faworytem grupy"

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Biało-Czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).

- Chcemy awansować - oznajmił jeszcze przed wylotem z kraju najbardziej doświadczony w kadrze Łukasz Koszarek. - Myślę, że sportowo nie jest to jakiś Mount Everest. Rywale są w naszym zasięgu, dlatego chcemy awansować. Później, już w najlepszej szesnastce, wszystko jest możliwe - zauważył doświadczony rozgrywający.

Dorobek punktowy kapitanów

35-letni "Koszar" jest najbardziej doświadczonym koszykarzem reprezentacji Polski. Oczywiście wszyscy nasi zawodnicy zadebiutują w światowym czempionacie, ale w dużym turnieju rangi mistrzowskiej 35-letni rozgrywający wystąpi już siódmy raz. W latach 2007-17 grał bowiem w sześciu Eurobasketach.

- Mam za sobą dużo spotkań w reprezentacji, wiele mistrzostw Europy, ale mistrzostw świata jeszcze się nie doczekałem, więc będzie to dla mnie na pewno podróż w trochę inną bajkę. Dlatego czuję przede wszystkim wielką ekscytację - przyznał.

Koszarek ma na koncie 190 występów w reprezentacji, co jest najlepszym wynikiem w kadrze. Do niedawna były kapitan reprezentacji był też najlepszym strzelcem ekipy trenera Mike'a Taylora. W sierpniowych meczach przygotowawczych do mundialu wyprzedził go jednak obecny kapitan drużyny Adam Waczyński. "Waca" w swoim 136. meczu w kadrze przekroczył liczbę 1200 zdobytych punktów (ma ich 1206). Dorobek Koszarka jest o 31 mniejszy. Na dobrze naładowaną strzelbę Waczyńskiego muszą liczyć Biało-Czerwoni, chcąc myśleć o sukcesach na mundialu.

- W Chinach na pewno będziemy walczyć - zapewnił Waczyński. - Zdajemy sobie sprawę, że rywale mają swoje problemy, strajki, itd. Są niżej w rankingu, ale to wszystko nie ma większego znaczenia. Trzeba po prostu wyjść na parkiet i pokazać, że jest się lepszym. Myślę, że koszykarsko jesteśmy, obok Chin, faworytem grupy. Musimy to udowodnić. Na pewno nikt nie da nam nic na darmo. Myślę, że koszykarze Wenezueli i Wybrzeża Kości Słoniowej, gdy usłyszeli, że Polska jest faworytem, to postanowili, że spróbują temu zaprzeczyć. Czekają nas zatem trzy ciężkie spotkania - ocenił kapitan kadry.

Źródło: Newspix Waczyński zdobywa wiele punktów dla kadry

Liczy się kolektyw

Atutem Polaków na MŚ ma być ich zgranie i doświadczenie. Aż dziewięciu kadrowiczów było w składzie na poprzednich mistrzostwach Europy. Średnia wieku zespołu to 28,9 lat (na Eurobaskecie 2017 była dokładnie o rok niższa, a cztery lata temu w mistrzostwach kontynentu we Francji wynosiła 27 lat).

Jednym z liderów kadry ma być Mateusz Ponitka, który od przyszłego sezonu będzie grał w euroligowym Zenicie Sankt Petersburg. 26-letni skrzydłowy to trzeci gracz w obecnym składzie, który rzucił dla reprezentacji ponad tysiąc punktów (1069). Ponitka podkreślił jednak, że dobre wyniki w Chinach może osiągnąć tylko kolektyw.

- Jeśli każdy dołoży się w poszczególnych spotkaniach, to wszystkim będzie grało się łatwiej i każdy będzie liderem. Natomiast czuję, że spoczywa na mnie odpowiedzialność, jeśli chodzi o wynik. Na pewno będę gotowy, żeby pomóc zespołowi w taki sposób, jak jest to potrzebne - czy to będą punkty, zbiórki, obrona, asysty czy bloki. Dla mnie nie ma znaczenia, kto jest liderem. Bylebyśmy wygrali tyle meczów, ile potrzebujemy, aby wejść do następnej rundy w mistrzostwach świata - zakończył Ponitka.

Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu.