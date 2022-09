Francuzi dali Polakom lekcję koszykówki. "Spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego"

Ponitka robił, co mógł w starciu z Francuzami

Różnica 41 punktów to najwyższe zwycięstwo Francuzów w mistrzostwach Europy od 1959 roku, gdy pokonali drużynę NRD 77:35. To jednocześnie najbardziej dotkliwa porażka biało-czerwonych od 1997, gdy ulegli Hiszpanii 61:104. Jeśli chodzi o mecze w fazie pucharowej była to najwyższa różnica od 1987 roku, gdy Jugosławia pokonała w ćwierćfinale... Polskę 128:81.

- Chcieliśmy, staraliśmy się, ale było widać różnicę poziomu. Jako kapitan zespołu mogę powiedzieć, że daliśmy z siebie wszystko, Francuzi byli jednak na nas gotowi. Byliśmy słabszym zespołem i trzeba sobie to szczerze powiedzieć. Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, a jeżeli dasz z siebie wszystko, to czego możesz więcej oczekiwać? Po prostu byli lepsi i to nie podlega żadnej dyskusji - przyznał Ponitka.

Ponitka robił, co mógł w starciu z Francuzami

Od pierwszej minuty było widać, że "Trójkolorowi" zupełnie inaczej podeszli do rywalizacji niż do poprzednich spotkań w fazie pucharowej. Z koncentracją i zdecydowanym naciskiem w obronie.

- Wiedzieli od samego początku, że jeżeli pozwolą nam się rozkręcić, to może się to tak samo dla nich skończyć jak w przypadku Ukrainy czy Słowenii. W ogóle nie dopuścili nas do głosu. Kompletnie zmienili obronę. Spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego. Byli przygotowani na moje penetracje i zagrania A.J. Slaughtera. Ciężko było nam rywalizować z drużyną obdarzoną tak dużą liczbą talentów, połączonych ze świetnym atletyzmem i doświadczeniem - skomentował lider Biało-Czerwonych.

Brakowało otwartych pozycji

W piątkowym meczu żaden z podopiecznych trenera Igora Milicica, podobnie jak w przegranym grupowym meczu z Finlandią w Pradze, nie uzyskał dwucyfrowej zdobyczy punktowej. Najwięcej - po dziewięć - zdobyli A.J. Slaughter, który przekroczył w piątek 1000 pkt uzyskanych dla reprezentacji (ma ich 1002) oraz Michał Michalak. Ponitka w 27 minut zanotował siedem punktów, zbiórkę, dwie asysty, przechwyt i cztery straty. Był to jego pierwszy mecz w turnieju, w którym miał mniej niż pięć decydujących podań.

- W pierwszej połowie na dobrą sprawę nie mieliśmy wielu otwartych pozycji do rzutu z dystansu. Ja też próbowałem je kreować dla siebie oraz chłopaków, ale Francuzi byli dziś nie do ruszenia. Rudy Gobert to jeden z najlepszych obrońców świata. Nie przez przypadek trzy razy został najlepszym obrońcą ligi NBA. Musieliśmy w tym spotkaniu szukać swoich okazji, ale nie jest łatwo grać z takim zespołem, w którym połowa ludzi występuje w NBA, a druga połowa w czołowych klubach Euroligi. Nadal potrzebujemy jednak jeszcze jednego zwycięstwa w turnieju - dodał.

Ponitka zapewnił, że zespół nadal będzie walczył o cel, jaki sobie postawił po awansie do czołowej czwórki - medal mistrzostw Europy.

- Udało nam się rozegrać świetne zawody w ćwierćfinale ze Słowenią. Każdy z zawodników zagrał chyba powyżej oczekiwań swoich i wszystkich wokół. Niestety, Francuzi byli na nas bardzo dobrze przygotowani. Nie możemy być szczęśliwi po tak wysokiej porażce, ale nie możemy też zwiesić głów. Zebraliśmy cenne doświadczenie. Kolejne spotkanie w mistrzostwach Europy jeszcze przed nami. Przed półfinałem powiedzieliśmy sobie w szatni, że mamy dwa mecze do końca, musimy przynajmniej raz wygrać. To jest nasz nadrzędny cel - zaznaczył.

Spotkanie Polski z Francją obejrzało 11 563 widzów (wieczorny mecz gospodarzy z Hiszpanią - komplet 14 073). Kibice Biało-Czerwonych dopisali w Berlinie i stanowili większość na trybunach Mercedes Benz Areny w trakcie pierwszego spotkania.

W meczu o brązowy medal Polacy zagrają z reprezentacją Niemiec, gospodarza decydującej fazy turnieju. W finale zmierzą się wicemistrz olimpijski Francja z mistrzem świata Hiszpanią.

Polska - Francja 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31)

Polska: A.J. Slaughter 9, Michał Michalak 9, Mateusz Ponitka 7, Jarosław Zyskowski 5, Aleksander Balcerowski 5 , Aleksander Dziewa 5, Jakub Garbacz 5, Aaron Cel 3, Dominik Olejniczak 2, Jakub Schenk 2, Michał Sokołowski 2, Łukasz Kolenda 0.

Francja: Guerschon Yabusele 22, Evan Fournier 10, Elie Okobo 10, Vincent Poirier 8, Terry Tarpey 8, Amath M'Baye 8, Thomas Heurtel 7, Rudy Gobert 6, Moustapha Fall 6, Timothe Luwawu-Cabarrot 4, Theo Maledon 3, Andrew Albicy 3.

Program finałowej rundy ME w koszykówce w Berlinie:



piątek, 16 września - półfinały

Polska - Francja 54:95

Niemcy - Hiszpania 91:96



niedziela, 18 września

o trzecie miejsce: Polska - Niemcy (godz. 17.15)

finał: Francja - Hiszpania (godz. 20.30)