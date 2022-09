Francuski kosz za wysoko. Finał EuroBasketu nie dla Polski

"To potężna moc Francuzów. Milicić musi coś wymyślić" - Francja ma... czytaj dalej » Biało-Czerwoni już weszli do historii, sensacyjnie awansując do półfinału EuroBasketu po zwycięstwie nad broniącymi tytułu Słoweńcami. Nie było więc zaskoczeniem, że faworyzowani Francuzi do walki o finał przystąpili z dużym respektem. W dość chaotycznym początku spotkania padało niewiele punktów, a koszykarze obu drużyn popełniali sporo błędów.

Z czasem Trójkolorowi zaczęli się rozpędzać i wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Polacy jednak nie pozwalali rywalom na zbudowanie znaczącej przewagi. Dopiero pod koniec pierwszej kwarty uciekli Biało-Czerwonym na sześć "oczek". Otwierająca spotkanie partia zakończyła się wynikiem 9:15.

Francuska dominacja w meczu

Druga kwarta toczyła się już jednak niemal całkowicie pod dyktando francuskich koszykarzy. Szybko zaliczyli kolejne celne trafienia, podczas gdy kosz po ich stronie boiska wciąż pozostawał niezdobyty. Dopiero przy stanie 9:22 Polacy poukładali swoje szyki i dwoma błyskawicznymi akcjami nieco zmniejszyli stratę.

Był to jednak, jak się okazało, krótkotrwały zryw. Inicjatywa w meczu cały czas była po stronie Trójkolorowych. Podopieczni trenera Milicicia nie byli w stanie sforsować francuskiej obrony, a popełniane pod własnym koszem błędy kończyły się stratą kolejnych punktów. Na przerwę w połowie meczu polscy koszykarze schodzili z dorobkiem punktowym prawie dwukrotnie mniejszym od zdobyczy Francuzów (18:34).

Źródło: Imago Polacy walczyli, ale to Francja pewnie wygrała pierwszą połowę

Nieznaczne ożywienie w polskich szeregach

Druga połowa spotkania nie przyniosła zmiany obrazu gry. Polacy grali bardzo ambitnie i nie ustawali w poszukiwaniu swoich szans na zdobywanie kolejnych punktów, ale rywale byli pod tym względem o wiele skuteczniejsi. Na każde trafienie do francuskiego kosza do siatki po polskiej stronie wpadały dwa celne rzuty. Na tablicy wyników wciąż różnica była blisko dwukrotna.

Dopiero pod koniec trzeciej kwarty Biało-Czerwoni nieco przyspieszyli, a grający dotąd nieco poniżej oczekiwań Mateusz Ponitka w końcu zaczął częściej trafiać do francuskiego kosza.

Źródło: Imago Mateusz Ponitka miał problem z przejściem pod kosz rywali

Ostatnie 10 minut spotkania zaczęło się 28-punktową stratą Polaków, którzy sprawiali już wrażenie pogodzonych z losem i myślami będących już na niedzielnym meczu o brązowy medal. Niemal pewni już zwycięstwa Francuzi nie zwalniali jednak tempa i konsekwentnie powiększali przewagę.

Końcowy fragment spotkania trener Trójkolorowych postanowił wykorzystać na sprawdzenie niegrających dotąd zawodników, ale rezerwowy skład, który pojawił się na parkiecie, również nie ułatwił zadania Biało-Czerwonym. Zmiany zarządził także trener Milicić, ale to nie poprawiło znacząco polskiego bilansu.

Kolejną szansę na dobry występ w historycznym dla Polski Eurobaskecie, polscy koszykarze będą mieli w niedzielę. Rywala w meczu o trzecie miejsce mistrzostw Europy poznają w piątek wieczorem, gdy walkę o finał zakończą Niemcy i Hiszpanie.

Polska - Francja 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31)