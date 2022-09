Hiszpańscy koszykarze czwarty raz najlepsi w Europie

Piękna walka to za mało. Polscy koszykarze bez medalu mistrzostw Europy Polacy dzielnie... czytaj dalej » Hiszpanie, a więc mistrzowie świata (2019) i trzykrotni złoci medaliści turniejów na Starym Kontynencie (2009, 2011, 2015) nie mieli łatwej drogi do kolejnego meczu o tytuł.

O krok od odpadnięcia byli w 1/8 finału w starciu z Litwą. W regulaminowym czasie było 83:83, ale kilka minut przed końcem Hiszpanie przegrywali 68:75. Ostatecznie po dodatkowych pięciu minutach zwyciężyli 102:94. W ćwierćfinale i półfinale musieli odrabiać jeszcze większe straty, ale ostatecznie pokonali Finlandię 100:90 oraz Niemców 96:91.

W ostatnim spotkaniu imprezy ich rywalem byli Francuzi, którzy w starciu o finał pokonali Polaków.

Świetna defensywa

Hiszpanie od początku kapitalnie bronili, a przeciwnicy wyglądali na zagubionych. Wicemistrzowie olimpijscy z Tokio kilkukrotnie nie byli w stanie nawet oddać rzutu i po dziesięciu minutach przegrywali 14:23.

Druga kwarta na długo zostanie w pamięci Juancho Hernangomeza. Skrzydłowy, który niedawno został zawodnikiem Toronto Raptors, nie trafił pierwszego rzutu za trzy punkty. Potem jednak był bezbłędny. Sześć kolejnych jego prób z dystansu było celnych. W tej odsłonie zdobył 18 punktów.

Źródło: Getty Images Juancho Hernangomez zagrał kapitalnie

Kilka minut przed końcem drugiej kwarty Hiszpanie prowadzili aż 47:26. Wtedy jednak kompletnie się zatrzymali. Francuzi głownie za sprawą Evana Fourniera. Koszykarz New York Knicks grał świetnie i praktycznie w pojedynkę zmniejszył dystans do rywali. Do przerwy Trójkolorowi przegrywali tylko 37:47.



Smoothest stroke in the game:



JUANCHO #EuroBasket x #BringTheNoisepic.twitter.com/T2VbOvJ2qH — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022



Spokojnie do końca

Kapitalną grę utrzymali po zmianie stron. Po 180 sekundach trzeciej odsłony Hiszpanie mieli już tylko trzy punkty przewagi 49:46, ale po przerwie na żądanie pokazali klasę. W krótkim czasie zdobyli dziewięć punktów z rzędu (58:49).

Źródło: PAP/EPA Yabusele był wyróżniającym się zawodnikiem Francji



Francuzi jeszcze kilkukrotnie się zrywali, ale nie byli w stanie nic zrobić. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Kolejne akcje kończył Juancho Hernangomez (27 punktów, w tym 7 na 9 za trzy), którego wspierał brat Willy (14).

Ostatecznie Hiszpanie wygrali 88:76. Co ciekawe, zwycięzcy w całym spotkaniu mieli po 31 oddanych rzutów za dwa oraz trzy punkty i po 15 celnych.

Finał Eurobasketu:

Hiszpania - Francja 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

MVP finału: Juancho Hernangomez

MVP turnieju: Willy Hernangomez