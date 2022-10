Sochan skuteczny i efektowny, zagrał najlepiej w sezonie. "Jest wszędzie"

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

To było czwarte spotkanie w sezonie. Obydwa zespoły przystępowały do meczu z bilansem 2 zwycięstw i jednej porażki. Obydwa wygrały swoje ostatnie spotkania na wyjazdach: Spurs z Philadelphia 76ers, Timberwolves z Oklahoma City Thunder.

Sochan ponownie rozpoczął mecz w pierwszej piątce. Jej skład był identyczny jak w trzech poprzednich spotkaniach: z Austriakiem Jakobem Poeltlem na pozycji środkowego, Keldonem Johnsonem jako skrzydłowym oraz Tre Jonesem i Devinem Vassellem na obwodzie.

Polak do solidnego dorobku punktowego dorzucił po dwie zbiórki w ataku i obronie, asystę i przechwyt. Miał jedną stratę i pięć fauli.

Punkty już na początku

Rozkład październikowych meczów Sochana. Trzy z tym samym rywalem Jeremy Sochan ma... czytaj dalej » Polak już po trzech minutach meczu gry poprawił swój dotychczasowy rekord punktowy w NBA, trafiając trzy kolejne rzuty: spod kosza po podaniu Jonesa, w kontrataku, gdy wypatrzył go Johnson i bezpośrednio z powietrza, obsłużony ponownie przez Jonesa. Goście prowadzili wówczas 8:3.



Następnie reprezentant Polski zanotował faul, przepychając się w obronie z Karlem-Anthonym Townsem, a po chwili nie trafił z czystej rzutu za trzy punkty. W pierwszej akcji po czasie wziętym przez trenera Popovicha zapunktował z kolei prawym półhakiem po wejściu z obwodu z lewej strony.. Zszedł z parkietu po sześciu minutach, mając w dorobku osiem punktów i faul. Po pierwszej kwarcie Spurs prowadzili 39:28 (najwyższa różnica wynosiła 13 punktów), a Sochan był w tym momencie najlepszym strzelcem zespołu. Ostrogi trafiły w tym okresie 17 z 27 rzutów z gry.



W drugiej odsłonie Sochan grał także sześć minut. W tym czasie miał zbiórki w obronie i ataku. Gdy zdobył kolejne swoje punkty dunkiem po podaniu Jonesa „Ostrogi” prowadziły już 20-punktami (52:32), po chwili reprezentant Polski trafił z półdystansu (54:34). "Sochan jest wszędzie" - mówił komentator NBA TV, gdy Polak miał przechwyt i uczestniczył w efektownej kontrze zespołu zakończonej punktami. Niecelny okazał się jego drugi w meczu, a siódmy kolejny w lidze NBA, rzut za trzy punkty. Z boiska zszedł w połowie kwarty, po odgwizdanym mu problematycznym trzecim faulu, gdy w ataku postawił mocną zasłonę, a obrońca odbił się od niego i upadł. Zespół z Teksasu prowadził 56:42.

Źródło: Getty Images Sochan rozgrywa swój pierwszy sezon w NBA

Prowadzenie do przerwy

W ostatnich minutach przed przerwą podopieczni trenera Chrisa Fincha zmniejszyli straty, ale do szatni goście schodzili przy prowadzeniu 67:57. W pierwszych 24 minutach Sochan z 12 punktami (4/4 za dwa) był najlepszym strzelcem zespołu.



W pięciominutowym fragmencie gry na początku trzeciej kwarty zapisał w statystykach asystę do Poeltla, swój trzeci w meczu dunk z powietrza (asysta Johnsona), po którym drużyna uzyskała 21-puntowe prowadzenie (78:57), popełnił też trzeci i czwarty faul, które przyspieszyły jego zejście na ławkę.



.@JeremySochan flyin' high pic.twitter.com/GDjMbR4oa4 — San Antonio Spurs (@spurs) October 25, 2022





Po trzech kwartach lepiej broniący i dokładniejsi w ataku goście prowadzili już 103:71, a komentatorzy podkreślali wkład wysokich graczy Spurs Poeltla i Sochana, którzy zdobyli po 14 punktów.



W ostatniej odsłonie, w której Spurs prowadzili w pewnym momencie już 108:73, Polak wszedł na boisko na 6.26 przed końcem meczu. Popełnił faul na D’Angelo Russellu oraz miał dwie zbiórki. W końcówce rywale zmniejszyli straty, ale już nie odmienili losów spotkania.

Stuprocentowa skuteczność za dwa

Na trzecie z rzędu wyjazdowe zwycięstwo w zespole gości oprócz Sochana najbardziej zapracowali Vassell – 23 pkt, dziewięć zbiórek i siedem asyst, Johnson – 18 (w 12 poprzednich meczach w lidze zdobywał 20 lub więcej) i Poeltl – 14 i 14 zbiórek. Jones miał osiem asyst. Ekipa San Antonio jest jedyną w lidze z kompletem trzech zwycięstw na wyjeździe.



Ekipie gospodarzy nie pomogło double-double Karla-Anthony’ego Townsa – 25 pkt i 11 zbiórek. Russell dodał 23 pkt, rezerwowy Jaylen Nowell – 13 i dziewięć zbiórek. Słabiej dysponowany tego dnia francuski środkowy Rudy Gobert zanotował tym razem 11 pkt i zebrał siedem piłek z tablic.

Sochan rozegrał swój najlepszy mecz w sezonie. W 23 minuty zdobył 14 punktów, przy stuprocentowej skuteczności rzutów za dwa, nie trafił obydwu prób za trzy. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 13 punktów, co jest drugim najwyższym wskaźnikiem plus/minus w drużynie.



Spurs, mający nieoczekiwanie bilans 3-1, zakończą w czwartek czteromeczową serię spotkań wyjazdowych rewanżem z Timberwolves.



same place. same time. different date.



We've got another battle in Minnesota on Wednesday! #GoSpursGopic.twitter.com/2UwL2eBM8w — San Antonio Spurs (@spurs) October 25, 2022

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:



Miami Heat - Toronto Raptors 90:98

New York Knicks - Orlando Magic 115:102

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 135:110

Chicago Bulls - Boston Celtics 120:102

Houston Rockets - Utah Jazz 114:108

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 134:124

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 106:115

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 120:106



Tabele



Konferencja Wschodnia



Atlantic Division

Z P Proc

1. Boston Celtics 3 1 .750

2. New York Knicks 2 1 .667

3. Toronto Raptors 2 2 .500

4. Brooklyn Nets 1 2 .333

5. Philadelphia 76ers 1 3 .250



Central Division



1. Milwaukee Bucks 2 0 1.000

2. Cleveland Cavaliers 2 1 .667

3. Chicago Bulls 2 2 .500

4. Detroit Pistons 1 2 .333

5. Indiana Pacers 1 3 .250



Southeast Division



1. Charlotte Hornets 2 1 .667

1. Washington Wizards 2 1 .667

1. Atlanta Hawks 2 1 .667

4. Miami Heat 1 3 .250

5. Orlando Magic 0 4 .000



Konferencja Zachodnia



Pacific Division



1. Phoenix Suns 2 1 .667

1. Golden State Warriors 2 1 .667

1. Los Angeles Clippers 2 1 .667

4. Sacramento Kings 0 3 .000

4. Los Angeles Lakers 0 3 .000



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 3 1 .750

1. San Antonio Spurs 3 1 .750

3. New Orleans Pelicans 2 1 .667

4. Dallas Mavericks 1 1 .500

5. Houston Rockets 1 3 .250



Northwest Division



1. Portland Trail Blazers 4 0 1.000

2. Utah Jazz 3 1 .750

3. Minnesota Timberwolves 2 2 .500

3. Denver Nuggets 2 2 .500

5. Oklahoma City Thunder 0 3 .000