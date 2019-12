Giannis przyćmił LeBrona w meczu najlepszych drużyn sezonu

Do czwartkowego wieczoru Bucks i Lakersi przegrali tylko po cztery razy, najmniej w całej lidze.



W końcu nadeszła pora, by najlepsze drużyny Wschodu i Zachodu sprawdziły się w bezpośredniej konfrontacji. Egzamin od początku lepiej szedł po myśli Kozłów. Wygrały pierwszą kwartę nieznacznie (27:17), ale już w drugiej w pewnym momencie odjechały gościom z Kalifornii na 20 punktów. Na przerwę koszykarze Milwaukee schodzili z imponującym i bezpiecznym prowadzeniem 65:46.



Zawodzili liderzy Lakers. Wracający po urazie kostki Anthony Davis i LeBron James do przerwy trafili zaledwie sześć z 20 rzutów z gry. Niewiele.

Oszczędzany Giannis i tak najlepszy

U gospodarzy natomiast dwoił się i troił Giannis Antetokounmpo. Najlepszy koszykarz ligi poprzedniego sezonu w całym meczu zdobył 34 punkty, do których dorzucił 11 zbiórek i siedem asyst. Trafił również pięć razy za trzy punkty. To jego rekord kariery. Grek był niesamowity, a przecież spędził na parkiecie ledwie 32 minuty. Nie było potrzeby, by go mocniej eksploatować, losy spotkania szybko rozstrzygnięto.



Giannis drilled a career-high 5 3PTs in a statement win over the Lakers pic.twitter.com/ZWCeyqRFBo — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2019





Gdy jednak Lakersi odrabiali straty, trener Mike Budenholzer uaktywniał swojego najcenniejszego gracza, a ten robił swoje i wszystko wracało do normy. Jak pod koniec trzeciej kwarty. Prowadzenie Bucks stopniało do ośmiu punktów (89:81), ale wtedy Antetokounmpo efektownie - alley-oopem - zdobył dwa punkty, a za chwilę dołożył kolejne dwa z rzutów wolnych.



Kozły wygrały 111:104 i samodzielnie prowadzą w lidze z bilansem 25 zwycięstw i czterech porażek. Najlepszy wśród pokonanych był Davis (21 punktów, 12 zbiórek i 11 asyst), LeBron James skończył z 21 punktami, 12 zbiórkami i 11 asystami.

Wyniki czwartkowych meczów:

Atlanta Hawks - Utah Jazz 106:111

Los Angeles Clippers - Houston Rockets 117:122

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 111:104

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 118:105