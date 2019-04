"Cały plan mamy opracowany". Trener koszykarzy nie może doczekać się przygotowań do mundialu

Podczas sierpniowych mistrzostw świata w Chinach Polska zmierzy się z gospodarzami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. - Już teraz myślę o naszych przygotowaniach w Polsce i nie mogę się ich doczekać. Czekam z niecierpliwością - oznajmił Taylor.

Reprezentacja spotka się ponownie w Wałbrzychu na pierwszym zgrupowaniu, a potem będzie seria spotkań towarzyskich, głównie z zespołami z Europy i Afryki, w tym turniej o Supercup w Hamburgu z udziałem uczestników mundialu: Niemiec, Czech oraz Węgier. Trener kadry koszykarzy: dostaliśmy szansę Chiny, Wenezuela,... czytaj dalej »

Śledzą rywali

- Wszystko jest pod kontrolą. W przygotowaniach do mistrzostw świata oprócz ludzi - całego sztabu szkoleniowego, osób, które pracują dla reprezentacji i jeżdżą oglądać mecze rywali - wielką rolę odgrywa technika i nowe technologie. Pozwalają one na prześledzenie gry grupowych rywali w eliminacjach bez wysiłku dalekich podróży. To, że w mistrzostwach wezmą udział tak różnorodne stylowo drużyny to dla mnie największy plus i frajda tego turnieju. Poza tym reprezentacja Chin zagra w lidze letniej NBA w Las Vegas, więc będę mógł obejrzeć wiele meczów naszego grupowego rywala - wyjawił Amerykanin.

Ostatnio głośno w mediach, nie tylko polskich, zrobiło się wokół wywiadu Macieja Lampego, który dał wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu opieki medycznej podczas ostatnich meczów kwalifikacyjnych i powiedział, że nie wie, czy wystąpi w MŚ. Taylor wyjawił, że kontrowersje zostały wyjaśnione.

- Jestem w kontakcie z Maciejem, rozmawiałem z nim wiele razy, a ostatnio również z jego agentem. Z mojego punktu widzenia wszystko jest na dobrej drodze. Nasz cel to zbudowanie jak najlepszej drużyny na mistrzostwa świata i Lampe jest jej elementem. Mamy go w naszych planach przygotowań. Trzymamy kciuki za jego grę w nowym klubie w Bahrajnie - dodał selekcjoner. Prezes celuje w "szesnastkę". "Teraz wszystko w rękach naszych koszykarzy" - Bardzo dobre... czytaj dalej »

Najpierw awans

Na razie Taylor skupia się na walce z Hamburg Towers o awans do ekstraklasy Niemiec. W sobotę rozpoczęły się półfinały drugiej ligi niemieckiej, a finaliści awansują do ekstraklasy. Zespół polskiego selekcjonera rywalizuje z Niners Chemnitz, czyli numer jeden przed play off...

- Jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być na drodze do awansu do Bundesligi. Chemnitz to zespół, który udowodnił, że jest faworytem zajmując pierwszą lokatę w sezonie zasadniczym. To doświadczona i dobrze zbilansowana ekipa, ale mamy swoje przewagi, choć nie zdradzę jakie. W pierwszym spotkaniu przegraliśmy na wyjeździe 81:87, choć prowadziliśmy przez większą część spotkania. Wierzę, że w tej rywalizacji jeszcze wszystko możliwe. To tak naprawdę finał, bo dwie najlepsze drużyny awansują do ekstraklasy. Zespół jest mentalnie i emocjonalnie gotowy na walkę - podsumował.