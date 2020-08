27-letni gigant zasłabł na treningu. Nie żyje

Urodzony w Nigerii sportowiec miał indywidualne zajęcia na siłowni. Tuż po utracie przytomności został przetransportowany do jednego ze stołecznych szpitali, ale akcja reanimacyjna nie przyniosła powodzenia. Ojo zmarł.

"Nagła i szokująca śmierć głęboko wstrząsnęła wszystkimi w klubie" - napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu.



With big sadness BC Crvena zvezda inform that our former player Michael Ojo passed away in Belgrade.



He was 27 years old. Great member of our club, champion, great teammate, great man…



Rest in peace, Michael pic.twitter.com/Bm6awe0pW0 — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) August 7, 2020

Koszykarz protestował przeciwko działaniom rządu. Stracił pracę Kilka dni temu w... czytaj dalej » Jak donoszą zgodnie serbskie i amerykańskie media, Ojo miał w ostatnim czasie przechodzić zakażenie koronawirusem, ale wyzdrowiał i dostał zgodę na powrót do treningów.

Jako przyczynę jego śmierci wymienia się zawał serca.

Trzy lata w Europie

Po występach w drużynach uniwersyteckich na Florydzie Ojo przeniósł się w 2017 roku do Europy. Sezon spędził w FMP Belgrad, by po roku przenieść się do mistrzów adriatyckiej ligi ABA Crvenej Zvezdy Belgrad.

W ABA mierzący aż 216 cm Ojo zdobywał średnio 6,3 punktu na mecz oraz notował 3,3 zbiórki. W Eurolidze było to 4,1 punktu i trzy zbiórki.

Uwielbiany przez kibiców center kojarzony był z ogromnym rozmiarem butów. Jeden ze sponsorujących go producentów musiał zainwestować 15 tysięcy dolarów w maszynę, która stworzy obuwie w jego rozmiarze (około 56 wg europejskich rozmiarów).