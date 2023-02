Wielkie serce Michaela Jordana. Przekazał fundacji imponującą kwotę

Sochan nabiera pewności siebie. "Sky is the limit" To dopiero jego... czytaj dalej » - Przez ostatnie 34 lata zaszczytem było współpracować z Make-A-Wish i pomagać w wywoływaniu uśmiechu oraz dostarczaniu szczęścia tak wielu dzieciom – oświadczył Jordan.

Przekazał fundacji 10 mln dolarów.

Jordan współpracuje z fundacją od lat

Organizacja Make-A-Wish pomaga ciężko chorym dzieciom w wieku od dwóch do 18 lat.

- Bycie świadkiem ich siły i odporności w tak trudnym okresie ich życia było naprawdę inspiracją - dodał były koszykarz.

Właściciel klubu NBA Charlotte Hornets po raz pierwszy wsparł Make-A-Wish w 1989 roku. Jordan został mianowany głównym ambasadorem fundacji w 2008 roku.

- Nie mogę wymyślić lepszego prezentu urodzinowego niż zobaczenie, jak inni dołączają do mnie we wspieraniu Make-A-Wish, aby każde dziecko mogło doświadczyć magii spełniania swoich życzeń – oświadczył Jordan.