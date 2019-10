Michael Jordan we łzach. Ufundował szpital dla najuboższych

Vince Carter oficjalnie graczem Hawks. Ma dwa rekordy do pobicia Klub NBA Atlanta... czytaj dalej » Na budowę The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic były koszykarz przekazał 7 mln dolarów. - Pieniądze to dla mnie nie problem, chodzi o zaangażowanie, o działanie na rzecz społeczności i naszego miasta - oświadczył po przecięciu wstęgi.

On i jego rodzina chcą pomagać najuboższym, szpital powstał właśnie dla nich. Działa od trzech tygodni, lekarze przyjęli już ponad 300 pacjentów, ale oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek.

Jordan: to dopiero początek

- Stoję przed wami jako dumny rodzic, syn i przedstawiciel naszej wspólnoty - mówił 56-letni Jordan podczas uroczystości. - Zaangażowanych w tej projekt jest dużo osób, zwłaszcza moja mama. To dopiero początek bitwy o wspieranie tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Zawsze podkreśla, jak mocne są jego związki z Charlotte i Karoliną Północną. Jest właścicielem miejscowych Hornets, a w barwach tamtejszego uniwersytetu sięgnął - w roku 1982 - po akademickie mistrzostwo USA.

Według "Charlotte Observer" to dopiero pierwsza z dwóch ufundowanych przez koszykarza klinik. Ta druga powstanie niebawem. - Staram się odwdzięczać ludziom, którzy wspierają mnie od zawsze - oznajmił Jordan.



“I can only do this in gratitude… I can never repay what you’ve actually given to me, but this is a start.” - Michael Jordan, Hornets Chairman & Owner https://t.co/xzsOCvpMPK — Charlotte Hornets (@hornets) 17 października 2019