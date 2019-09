Milion dolarów na pomoc ofiarom huraganu. "Mam nadzieję, że ta darowizna pomoże"

Koszulka Baracka Obamy ze szkolnej drużyny sprzedana na aukcji Koszykówka była i... czytaj dalej » - Jestem zdruzgotany widząc zniszczenia dokonane przez huragan. Mieszkańcy Bahamów są jednak silni i odporni. Mam nadzieję, że ta darowizna pomoże im się podnieść - powiedział 56-letni Jordan.

Pomaga po raz kolejny

Sześciokrotny mistrz ligi NBA z Chicago Bulls nie po raz pierwszy zaangażował się w akcję charytatywną. W listopadzie 2018 roku przekazał 2 mln dolarów ofiarom huraganu Florence, który spustoszył Karolinę Północną i Południową. Jordan jest związany z tym pierwszym stanem jako właściciel klubu NBA Charlotte Hornets.

Dorian spustoszył Bahamy na przełomie sierpnia i września. Żywioł spowodował olbrzymie powodzie. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tys. domów. Władze potwierdziły śmierć 50 osób, ale obawiają się, że tragiczny bilans może być znacznie większy.

Pod koniec ubiegłego tygodnia huragan dotarł do Kanady, ale jego siła jest już znacznie mniejsza niż na Bahamach.