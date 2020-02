Zalany łzami Jordan żegna Bryanta. "Obiecałem, że nie będę płakać"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l - Kobe Bryant wiele razy powtarzał, że nie ma co się przejmować drobnymi rzeczami, że życie jest krótkie - mówił na antenie TVN24 pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański. Legendarny amerykański koszykarz zginął w niedzielę w katastrofie prywatnego helikoptera w Kalifornii.

Nie żyje legendarny koszykarz Kobe Bryant. Zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Zmarły to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Miał 41 lat.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

25.02 | W poniedziałek w hali Staples Center w Los Angeles odbyły się uroczystości upamiętniające i pożegnalne Kobe'ego Bryanta oraz pozostałych ośmiu ofiar katastrofy śmigłowca. Do tragedii, w której zginął legendarny koszykarz, doszło 26 stycznia.

To w Staples Center, w barwach Los Angeles Lakers, Bryant występował przez 20 sezonów. W poniedziałkowe popołudnie przyjaciele oraz fani wspominali i żegnali tragicznie zmarłych właśnie tam. Nie zabrakło koszykarskich znakomitości - Jerry'ego Westa, Phila Jacksona, Kareema Abdula-Jabbara, Magica Johnsona, Billa Russella. I Jordana. ​

Rodzina, gwiazdy i tłumy fanów oddały ostatni hołd Bryantowi. "Nie mam pojęcia, jak zasłużyłam na jego miłość" - Znaliście go... czytaj dalej » Bryant był młodszy od niego o lat 15. Kiedy w roku 1996 debiutował w NBA, MJ miał w dorobku już trzy mistrzowskie pierścienie, a jego sława sięgała każdego zakątka świata.​

​Porównywano ich potem nieustannie.​

"Część mnie też umarła"

​- Byliśmy przyjaciółmi. Bardzo bliskimi przyjaciółmi. Kobe dzwonił, przysyłał wiadomości, nawet w środku nocy. Zadawał pytania, czasami głupie. Robił to, co robią młodsi bracia. Kiedy zginął, jakaś część mnie też umarła - stwierdził Jordan.​​

Pozwolił sobie na żart. Dlaczego nie, Kobe z pewnością nie miałby nic przeciwko, sam by się z niego uśmiał. - Znowu będę musiał oglądać siebie zapłakanego na memach, a obiecałem żonie, że płakać nie będę - oznajmił, przywołując swoją przemowę z roku 2009, kiedy przyjmowano go do Galerii Sław NBA. Wtedy też nie powstrzymał łez.​​

- Będę żył wspomnieniami, że miałem młodszego brata, któremu starałem się pomagać z całych sił. Odpoczywaj w pokoju, braciszku - powiedział Jordan.​ ​

Do tragedii doszło 26 stycznia. Helikopter, na pokładzie którego byli Bryant, jego córka i siedem innych osób, roztrzaskał się o wzgórze w Calabasas, stan Kalifornia.​​

Kobe miał 41 lat. Gianna - 13. Ich pogrzeb odbył się 7 lutego.​​