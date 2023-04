Ostatni taki mecz legendy Miami Heat. Popis i owacja na stojąco

60. porażka w sezonie. Drużynie Sochana został ostatni mecz Koszykarze San... czytaj dalej » To najbardziej okazała zdobycz punktowa kończącego karierę Haslema od 2009 roku.

W swoim ostatnim meczu sezonu regularnego skrzydłowy Miami Heat rzucił 24 punkty (najwięcej w zespole), na parkiecie spędził 25 minut, a gospodarze pokonali Orlando Magic 123:110.

Kibice na stojąco oklaskiwali występ Haslema, który rozgrywa 20. sezon w drużynie z Florydy. Co ciekawe, zanim Amerykanin trafił do Miami Heat, grał w Europie i w 2002 roku był nawet bliski podpisania kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Ostatecznie do tego nie doszło, choć obie strony osiągnęły porozumienie w sprawach finansowych.

"Nie można było lepiej napisać tej historii"

Na ostatnią minutę spotkania Haslem ponownie wszedł na boisko tylko po to, żeby pożegnać się z fanami z Miami.

- Jest najlepszym zawodnikiem, najlepszym kolegą z zespołu i ostatecznie wygranym. On zajmuje się wszystkimi właściwymi sprawami. Ma tę cechę i zawsze ją miał - komplementował Haslema trener Miami Heat Erik Spoelstra.



Udonis Haslem dropped a team-high 24 PTS and 3 threes in his final regular season home game today pic.twitter.com/aMOHB0EYoW — NBA (@NBA) April 9, 2023

- Tak wielu ludzi poświęciło się dla mnie, a to jest dla nich. To jest ich dzień tak samo jak mój - powiedział Haslem, dla którego był to mecz numer 1026. w Miami Heat, licząc także play-off. Ma w swoim dorobku trzy mistrzostwa ligi (2006, 2012, 2013).

Haslem w wieku 42 lat i 304 dni jest też piątym najstarszym graczem, który wystąpił w spotkaniu NBA.

- Nie można było lepiej napisać tej historii - skwitował Spoelstra.



Udonis Haslem receives a standing ovation as he checks out of his final regular season home game pic.twitter.com/rRnDNGoTyd — NBA (@NBA) April 9, 2023

Miami Heat w play-in

Miami Heat z bilansem 44-38 zajęło siódme miejsce w Konferencji Wschodniej. Zespół z Florydy zagra teraz w play-in (barażach o udział w fazie play-off) z Atlanta Hawks.

Haslem ma zatem jeszcze szanse, aby pojawić się na parkiecie NBA.

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Boston Celtics - Atlanta Hawks 120:114

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 105:134

Chicago Bulls - Detroit Pistons 103:81

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 95:106

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 117:138

Denver Nuggets - Sacramento Kings 109:95

Los Angeles Lakers - Utah Jazz 128:117

Miami Heat - Orlando Magic 123:110

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 113:108

New York Knicks - Indiana Pacers 136:141

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 115:100

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 114:119

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 101:157

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 121:105

Washington Wizards - Houston Rockets 109:114