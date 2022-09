Media: Ponitka osiągnął porozumienie z greckim potentatem

Mateusz Ponitka był najlepszym zawodnikiem Zenita Sankt Petersburg i poprowadził swój klub do sensacyjnego zwycięstwa w Kownie nad Żalgirisem po dogrywce 82:70 w meczu 5. kolejki Euroligi koszykarzy. Reprezentant Polski zdobył 19 pkt, miał siedem zbiórek i asystę w 25 minut.

- Chodźmy po złoto – krzyknął Mateusz Ponitka po reprezentantów Polski po wielkim zwycięstwie w 1/4 finału ME ze Słowenią. Eksplozja radości Biało-Czerwonych.

Media: Mateusz Ponitka na celowniku europejskiego giganta Mateusz Ponitka... czytaj dalej » Ponitka po tym, jak w marcu udało mu się rozwiązać umowę z euroligowym Zenitem Sankt Petersburg, nie grał i nie miał pracodawcy. Umowę z włoskim Unahotels Reggio Emilia podpisał przed EuroBasketem, gdyż nie dostał żadnej interesującej go oferty z bogatszego klubu. Jego kontrakt z uczestnikiem Ligi Mistrzów obowiązuje jednak tylko do 22 listopada.

Media: jest porozumienie Ponitki z Panathinaikosem

Świetne występy w Pradze, a następnie Berlinie sprawiły, że realny stał się transfer 29-latka do dużo bardziej utytułowanej drużyny.

O końcowej fazie rozmów ateńskiego Panathinaikosu z Ponitką napisał w środę grecki serwis sport24.gr, dodając, że zainteresowany pozyskaniem Polaka jest także mistrz Euroligi Anadolu Efes Stambuł. Natomiast eurobasket.com podał, że Zielone Koniczynki uzgodniły już warunki umowy z kapitanem reprezentacji Polski.

W mistrzostwach Europy Ponitka poprowadził zespół do czwartego miejsca - miał średnio 13,4 punktów, 5,3 zbiórek i 5,7 asyst (zamykał w tej ostatniej klasyfikacji pierwszą dziesiątkę). Najlepszy mecz rozegrał w ćwierćfinale, gdy Polska sensacyjnie pokonała broniącą tytułu Słowenię 90:87 - uzyskał trzecie w historii EuroBasketu triple-double - 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst.

Panathinaikos to jeden z najbardziej utytułowanych klubów Euroligi - sześciokrotny jej triumfator (1996, 2000, 2002, 2007, 2009 i 2011). W minionym sezonie z bilansem 9-19 nie zakwalifikował się jednak do play off.

W lidze greckiej zdobył 39 mistrzowskich tytułów, ale w ostatnim finale przegrał z Olympiakosem Pireus. Po tych niepowodzeniach władze klubu dokonały zmian, zatrudniając na stanowisku trenera Czarnogórca Dejana Radonijcia.