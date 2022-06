Kolejny wielki mecz drużyny Gortata z Wojskiem Polski. Całość dochodu na pomoc Ukrainie

Wydarzenie organizowane przez byłego koszykarza NBA odbędzie się po raz dziewiąty, ale pierwszy po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Start spotkania o godzinie 18 w Atlas Arenie.

Żołnierze NATO też zagrają

Drużyna Gortata i Wojsko Polskie na pomoc Ukrainie W najbliższy... czytaj dalej » - Głód jest, tym bardziej, że w koszykówkę nie gram już od trzech lat. Wyjście na parkiet i zagranie na całym boisku będzie dla mnie na pewno wyzwaniem, ale cieszę się, że dziś dołączyło do nas dużo sportowców, osób z show biznesu, więc myślę, że będzie to coś fajnego dla kibiców, którzy się tu pojawią - mówił Gortat w czwartkowy poranek w TVN24.

Jak zdradził, w jego drużynie zaprezentują się między innymi: dziennikarze Dorota Gardias i Jankes, koszykarz Adam Waczyński, były mistrz UFC Jan Błachowicz, raper O.S.T.R., stan-uperzy Lotek i Pacześ, koszykarka Agnieszka Bibrzycka, youtuber Blowek czy streamer Pago.

- Łącznie zagra 15-16 osób. Startujemy o godzinie 18, biletów praktycznie już nie ma, ale można wykupić pay-per-view. To skromna cegiełka, 10 złotych, która wspomoże nasz cel. Od ośmiu lat staramy się zbierać pieniądze na cele statutowe mojej fundacji, promować koszykówkę i przede wszystkim szacunek do munduru polskiego. Teraz doszła inicjatywa z Ukrainą i wszystkie pieniądze zostaną przekazane do nich. Gdzie konkretnie, to dopiero podejmiemy decyzję. Na razie zagrajmy ten mecz, a później będziemy dzielić pieniądze. My jako fundacja pokażemy faktury, przelewy za wszystko, co kupiliśmy, żeby być jak najbardziej przejrzyści - dodał Gortat.

W dotychczasowej rywalizacji drużyn Gortata i Przyjaciół z Wojskiem Polskim jest 4-4. Czwartkowy mecz pozwoli zatem wyjść komuś na prowadzenie. - Mam nadzieję, że będziemy to my, bo żołnierze przez ostatnie lata mieli naprawdę bardzo dobrą ekipę. Do tego stopnia, że poprosiliśmy ministerstwo, żeby wymienili tych żołnierzy - mówił z uśmiechem. - To ma być dobra zabawa - dodał.

Co ważne, tym razem polscy żołnierze zostaną wsparci żołnierzami NATO.