Niecodzienny powód przerwania meczu koszykarzy USA

Turniej w brazylijskim Recife dla drużyn z tej strefy jest główną ścieżką zdobycia miejsca w igrzyskach w Paryżu 2024.

W AmeriCup występuje 12 drużyn, podzielonych na trzy grupy po cztery ekipy. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy mają zagwarantowane miejsca w ćwierćfinale, a także dwie z trzech drużyn zajmujących trzecie miejsce.

Przeciekał dach

Koszykarze USA potrzebowali w niedzielę wygranej w grupie C, aby przedłużyć szanse na awans do turnieju olimpijskiego w Paryżu. Byli na dobrej drodze, aby cel osiągnąć. Do przerwy prowadzili z Wenezuelą 48:21.

Na drugą połowę oba zespoły już nie wyszły. Ulewny deszcz spowodował wielokrotne przecieki w Geraldo Magalhaes Sports Gymnasium, co skłoniło organizatorów do przełożenia spotkania na wtorek (obie ekipy mają zaplanowane na poniedziałek ostatnie mecze fazy grupowej).

La lluvia se hace presente en Recife y una gotera en el Geraldāo obliga a la suspensión del juego entre Venezuela y USA .



Estados Unidos ganaba, al momento, 48-21.@FIBA_es determinará en las próximas horas fecha y horario para la reanudación del juego.@AmeriCuppic.twitter.com/hRjPi6F9Za — MundoBSKT (@mundobskt) September 4, 2022

Obiekt może pomieścić 15 tysięcy widzów i został oddany do użytku w roku 1970.

Źródło: EPA/Fernando Bizerra Geraldo Magalhaes Sports Gymnasium w pełnej krasie

Amerykanie przegrali swój pierwszy mecz w grupie, z Meksykiem 67:73. Każda kolejna porażka ich awans do ćwierćfinałów turnieju postawiłaby pod znakiem zapytania.

Wysłali głębokie rezerwy

Występująca w tym turnieju reprezentacja USA złożona jest z koszykarzy głównie wywodzących się z zespołów G League, w której gra wielu zawodników przed draftem do NBA lub ci, z których na razie zrezygnowano, oraz drużyn europejskich.