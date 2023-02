Passa LeBrona przerwana. Spektakularny rekord w Meczu Gwiazd

James i Antetokunmpo otrzymali najwięcej głosów kibiców. Obaj z grona pozostałych 22 graczy utworzyli swoje drużyny. Zawodników wybierali tuż przed rozpoczęciem spotkania.

Tatum show

Jak się okazało, lepiej wybrał Giannis, który przede wszystkim postawił - i to od razu - na Tatuma. Gwiazdor Boston Celtics zdobył rekordowe w historii All-Star Game 55 punktów, pobijając wyczyn Anthony'ego Davisa z 2017 roku. To właśnie Tatum poprowadził drużynę Giannisa do końcowego triumfu i zgarnął tytuł MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika spotkania. Trafił 22 z 31 rzutów z gry, w tym 10 z 18 za trzy. Miał też 10 zbiórek i sześć asyst.



55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM



Jayson Tatum balled out to lead #TeamGiannis to the win and claim 2023 #KiaAllStarMVP!#NBAAllStar@Kiapic.twitter.com/k4EXJHtTgz — NBA (@NBA) February 20, 2023





Mecz, w którym widowiskowych zagrań było od groma, przeszedł też do historii z innego powodu. Pierwszy raz od zmiany formatu All-Star Game w 2018 roku porażki doznała drużyna prowadząca przez LeBrona. "Król James", dla którego był to 19., rekordowy występ w Meczu Gwiazd, po raz szósty był kapitanem jednej z drużyn, a przed tegorocznym spotkaniem legitymował się bilansem 5-0.

Do tej pory dwukrotnie wygrywał z Kevinem Durantem, dwukrotnie z... Antetokounmpo i raz ze Stephenem Curry'm. Pierwszego i ostatniego z gry w tegorocznym Meczu Gwiazd wyłączyły kontuzje.

Na osłodę gwiazdorowi Los Angeles Lakers pozostanie kilka niesamowitych zagrań.



LEBRON TO HIMSELF OFF THE GLASS #NBAAllStar Live on TNT pic.twitter.com/6PLKG0ca1s — NBA (@NBA) February 20, 2023

Z kolei drugi z kapitanów Antetokounmpo, wystąpił tylko symbolicznie, na jedną akcję. Gracz Milwaukee Bucks zmaga się z urazem nadgarstka. Wybrani przez niego koszykarze poradzili sobie jednak doskonale.

Drugą najjaśniejszą gwiazdą po Tatumie był Donovan Mitchell z Cleveland Cavaliers, który zdobył 40 punktów i miał 10 asyst. Cenne punkty z ławki - w sumie 26 - zapewnił zwycięzcom Damian Lillard z Portland.

W zespole LeBrona najbardziej wyróżnili się Jaylen Brown z Bostonu, autor 35 punktów i 14 zbiórek oraz Joel Embiid i Kyrie Irving. Gracze odpowiednio Philadelphia 76ers i Dallas Mavericks rzucili po 32 pkt.



The best plays from #TeamGiannis tonight



Tatum: 55 PTS, 10 REB, 6 AST, 10 3PM

Mitchell: 40 PTS, 4 REB, 10 AST, 8 3PM

Lillard: 26 PTS, 4 AST, 3 STL, 8 3PM pic.twitter.com/1UVIIbxzAU — NBA (@NBA) February 20, 2023





Znów bez meczu Wschód - Zachód

Po raz szósty tradycyjną konfrontację ekip Wschodu i Zachodu zastąpił mecz, w którym zawodników do poszczególnych drużyn, bez ograniczeń terytorialnych, dobierali kapitanowie.

Po raz czwarty natomiast inaczej niż w tradycyjnym spotkaniu wyłaniano jego triumfatora. Każda z trzech pierwszych kwart była oddzielnym "meczem", którego zwycięzca przeznaczał pieniądze na wybrany cel charytatywny. Przed czwartą zsumowano rezultat z trzech rozegranych i dalej spotkanie toczyło się bez limitu czasu. Aby wygrać należało osiągnąć dorobek prowadzącej ekipy powiększony o 24 punkty.

Pierwsza kwarta zakończyła się remisem 46:46, natomiast kolejne wygrała drużyna Giannisa - drugą 53:46, a trzecią 59:49. Przed ostatnią ekipa Giannisa prowadziła więc 158:141, a zwycięstwo w całym spotkaniu dawało osiągnięcie 182 punktów (158 + 24).

#TeamGiannis WINS the 2023 #NBAAllStar Game!



They earn a total of $550,000 for @RaiseFuture, while #TeamLeBron earns $200,000 for @bbbsutah.#KiaAllStarMVP Jayson Tatum set an All-Star Game record with 55 POINTS! pic.twitter.com/zvjYndZvth — NBA (@NBA) February 20, 2023



Gospodarzem przyszłorocznego Meczu Gwiazd będzie Indianapolis.

Drużyna LeBrona Jamesa - Drużyna Giannisa Antetokunmpo 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)