Dwie legendy dołączą do Meczu Gwiazd. Komisarz NBA skorzystał z uprawnień

Tym samym w każdej drużynie będzie 13, a nie 12 zawodników. 68. Mecz Gwiazd odbędzie się 17 lutego w Charlotte w stanie Północna Karolina.



O tym, gdzie zagra Nowitzki, który na parkietach występuje już 21. sezon, oraz pozostali gracze zadecydują kapitanowie Zachodu - LeBron James (Los Angeles Lakers) i Wschodu Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Dziesięciu koszykarzy pewnych udziału w Meczu Gwiazd

Zaproszenie dla mistrzów

"Dirk Nowitzki i Dwyane Wade ucieleśniają najlepsze cechy NBA: niezwykłe umiejętności, motywację i profesjonalizm, a także głębokie oddanie swoim społecznościom. All Star jako globalna impreza jest idealną scenerią, by zaprosić do niej tych najlepszych mistrzów NBA i jednocześnie MVP finałów" - napisał Silver w oświadczeniu.



Dla Nowitzkiego będzie to 14. udział w All Star, a dla Wade'a 13. takie spotkanie. Niemiec nie powiedział jeszcze oficjalnie, czy 21. sezon będzie jego ostatnim, natomiast Amerykanin ogłosił już przejście na koszykarską emeryturę po zakończeniu obecnych rozgrywek.



Wśród trenerów uznanie znaleźli m.in. były kolega Marcina Gortata z Washington Wizards Bradley Beal, Australijczyk Ben Simmons z Philadelphia 76ers, Khris Middleton z Milwaukee Bucks, Serb Nikola Jokic z Denver Nuggets czy Czarnogórzec Nikola Vucevic z Orlando Magic. Czterej ostatni będą debiutantami. Niespodzianką jest brak Słoweńca Luki Doncica, rozgrywającego znakomity debiutancki sezon w lidze NBA, któremu niewiele zabrakło, by wejść w głosowaniu kibiców do pierwszej piątki.



Już teraz wiadomo, że Wschód poprowadzi szkoleniowiec Milwaukee Mike Budenholzer. Na Zachodzie ta sprawa ze względu na wyrównana stawkę drużyn nie została jeszcze przesądzona.

Trzy tytuły Jamesa

W poprzedniej edycji imprezy rozegranej w Los Angeles drużyna LeBrona Jamesa zwyciężyła zespół dowodzony przez Stephena Curry'ego 148:145. Miano najwartościowszego zawodnika meczu przypadło Jamesowi, który był wówczas liderem Cleveland Cavaliers.

Był to jego trzeci tytuł MVP w Meczu Gwiazd (poprzednio w 2006 i 2008). Pierwszy mecz rozegrany został w 1951 roku w Bostonie. Wygrał Wschód 111:94, a najlepszym graczem został zawodnik "Celtów" Charles Edward Macauley.



Zawodnicy 68. Meczu Gwiazd:



Wschód

kapitan: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 3. występ)

Kawhi Leonard (Toronto Raptors, 3.)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 2.)

Kyrie Irving (Boston Celtics, 6.)

Kemba Walker (Charlotte Hornets, 3.)



Rezerwowi wybrani przez trenerów

Bradley Beal (Washington Wizards, 2.)

Blake Griffin (Detroit Pistons, 6.)

Kyle Lowry (Toronto Raptors, 5.)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks, 1.)

Victor Oladipo (Indiana Pacers, 2.)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers, 1.)

Nikola Vucevic (Orlando Magic, 1.)



Zachód

kapitan: LeBron James (Los Angeles Lakers, (15.)

Stephen Curry (Golden State Warriors, 6.)

Kevin Durant (Golden State Warriors, 10.)

Paul George (Oklahoma City Thunder, 6.)

James Harden (Houston Rockets, 7.)



Rezerwowi

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs, 7.)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 6.)

Nikola Jokic (Denver Nuggets, 1.)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers, 4.)

Klay Thompson (Golden State Warriors, 5.)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves, 2.)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder, 8.)