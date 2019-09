Krew, pot i szwy. Twardziel Mateusz Ponitka

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Polacy wygrali wojnę nerwów z Rosją. Ćwierćfinał mogą mieć już dziś Piękna przygoda... czytaj dalej » Ponitka jest niekwestionowanym liderem polskiej kadry na odbywających się w Chinach mistrzostwach. Imponuje liczbami, rzuca średnio 17 punktów na mecz, najwięcej ze wszystkich zawodników Mike'a Taylora. Gra przebojowo, gdy trzeba, zbiera piłki z tablic i popisuje się przechwytami, często kluczowymi, jak ten z gospodarzami mistrzostw, dzięki któremu w decydującej kwarcie udało się dogonić Chińczyków, a następnie wygrać.



Do umiejętności czysto koszykarskich dodaje charakter. Ponitka nie boi się fizycznego kontaktu z rywalami, stanie w obronie zespołu (jak po prowokacyjnym wpisie Marcina Gortata), a krew na rozciętej wardze nie robi na nim wrażenia.

Kluczowa asysta z opatrunkiem

Tak było na początku czwartej kwarty nerwowego spotkania z Rosją. Gdy skoczył do zbiórki po odbitą od kosza piłki, nadział się na kolegę Adama Waczyńskiego. Lider Polaków po przypadkowym zderzeniu zalał się krwią.

Źródło: Getty Images Mateusz Ponitka z rozcięciem na początku czwartej kwarty



Niezbędny był przymusowy odpoczynek, bo Mateusz potrzebował założenia opatrunku. Gdy już po krwi nie było śladu, wrócił na parkiet i to on podał do Aarona Cela, który w kluczowym momencie, na nieco ponad dwie minuty przed końcem, dał Polsce prowadzenie 72:68. Czwarte zwycięstwo w czwartym meczu na mistrzostwach było na wyciągnięcie ręki.

Źródło: Getty Images Jest opatrunek (Ponitka pierwszy z prawej) i można grać dalej



Polacy przewagi nie roztrwonili. Wygrali 79:74 i upragniony ćwierćfinał był na horyzoncie. A po wygranej Argentyny w kolejnym meczu grupy I z Wenezuelą stał się faktem.



"Bilans 4:0 w Chinach i dwa szwy na twarzy" - podsumował udany piątek dla reprezentacji Ponitka, który mecz z Rosją skończył z 14 punktami i 9 zbiórkami.



4-0 (and two stitches extra) pic.twitter.com/utSmZmJohG — M.M.Ponitka (@1Ponitka0) September 6, 2019





Numer 9 w najlepszych rękach

Już wcześniej, po pierwszym meczu turnieju, znakomitą laurkę wystawił mu jeden z najlepszych koszykarzy w historii polskiego basketu Maciej Zieliński.



"Mogę umierać. Dziękuję. Numer 9 jest w najlepszych rękach. Jestem dumny" - napisał były koszykarz.



Mogę umierać:) Dziękuję @1Ponitka0 #9 jest w najlepszych rękach!! Jestem Dumny \m/ #KoszKadra#FIBAWC#FIBAWCPL — Maciej Zielinski (@Zielony666) September 2, 2019





Zieliński, podobnie jak Ponitka, występował z dziewiątką na koszulce.