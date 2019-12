Wrócił po wstrząśnieniu mózgu i był najlepszy. Popis Ponitki

Mateusz Ponitka był najlepszym zawodnikiem Zenita Sankt Petersburg i poprowadził swój klub do sensacyjnego zwycięstwa w Kownie nad Żalgirisem po dogrywce 82:70 w meczu 5. kolejki Euroligi koszykarzy. Reprezentant Polski zdobył 19 pkt, miał siedem zbiórek i asystę w 25 minut.

Ponitka, który pauzował przez ostatnie dwa tygodnie z powodu wstrząśnienia mózgu (w meczu Euroligi z LDLC ASVEL Villeurbanne), przebywał na parkiecie aż 33 minuty. Trafił cztery z pięciu rzutów za dwa punkty, dwa z trzech zza linii 6,75 m oraz dwa z trzech wolnych. Miał także dwa przechwyty i trzy straty. Był najlepszy na parkiecie.

Źródło: Tolga Adanal/ Euroleague Basketball/Getty Images Ponitka imponował walecznością w Stambule

Ostatni rzut pomógł wygrać

Początek meczu należał do faworyzowanego Fenerbahce, ale dzięki konsekwentnej grze Zenit odrobił straty. Ostatnie sekundy były pasjonujące.

Jeszcze cztery sekundy przed końcem spotkania był remis 81:81. Decydujący, zwycięski rzut za trzy punkty, oddał Francuz Andrew Albicy.

Zenit wygrał czwarty mecz w sezonie i z bilansem 4-11 jest przedostatni w tabeli. Rosyjski klub latem otrzymał "dziką kartę", co umożliwia mu debiut w najbardziej prestiżowej klubowej rywalizacji w Europie.



Fenerbahce to pięciokrotny uczestnik turnieju finałowego Euroligi (2015-2019) i mistrz tych rozgrywek z 2017 roku. Prowadzi go najbardziej utytułowany trener Starego Kontynentu Serb Zeljko Obradović.