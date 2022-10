Ponitka zaskoczył planami wobec reprezentacji. "To jest jakieś nieporozumienie"

Mateusz Ponitka to postać kontrowersyjna. Na parkiecie niekwestionowany lider i często najlepszy zawodnik Biało-Czerwonych. Talent, jakich w polskiej koszykówce nie ma wiele. W reprezentacji rozegrał 145 meczów i zawsze dawał z siebie wszystko.

Poza parkietem Ponitka potrafił jednak wplątać się w medialne burze. Tak było chociażby, kiedy zawczasu nie zrezygnował z gry w rosyjskim Zenicie St. Petersburg (mimo wojny w Ukrainie) czy też gdy jego brat Marcel ogłosił, że przez działania Mateusza nie dostaje powołań do reprezentacji Polski.

Mateusz Ponitka szokuje

Ostatnie sekundy i kluczowa akcja meczu. Ponitka zapewnił zwycięstwo Mateusz Ponitka... czytaj dalej » Ponitka, nawet jeśli ma oponentów, to najlepiej odpowiada im swoją grą. Podczas wrześniowych mistrzostw Europy zagrał fantastycznie i poprowadził reprezentację do czwartego miejsca. Takiego sukcesu polska koszykówka nie notowała od lat 60.

Po kolejnych udanych meczach kibice ponownie zwrócili oczy na tę dyscyplinę sportu, a Ponitka, chcąc nie chcąc, stał się gwiazdą. Nikt nie wyobraża sobie obecnie kadry bez tego zawodnika. Tymczasem on postanowił po raz kolejny zaszokować wszystkich. Spytany przez Jakuba Wojczyńskiego z "Przeglądu Sportowego", czy w przyszłym roku, kiedy prawdopodobnie czekają Polaków kwalifikacje olimpijskie, będzie grał w reprezentacji, odpowiedział:

"Poważnie myślę o dłuższej przerwie" - wyjawił Ponitka. "Wydaje mi się, że to jest dobry czas, by dać się wykazać innym zawodnikom. (…) Jestem zmęczony ciągle rozkręcanymi dramatami i skandalami. Chciałbym od tego odpocząć" - wypalił 29-letni koszykarz, który jest obecnie prawdopodobnie w najlepszym momencie swojej kariery. Po udanym Eurobaskecie zatrudnił go zresztą wielki Panathinaikos Ateny, gdzie z miejsca stał się kluczowym graczem.

Źródło: Getty Images Bez Ponitki o sukces na Eurobaskecie byłoby trudno

Maciej Zieliński o obowiązkach w kadrze

Był atakowany za grę w Rosji, teraz jest bohaterem. Kim jest Mateusz Ponitka? Mateusz Ponitka... czytaj dalej » Jak można było się domyśleć, deklaracja Ponitki na temat rozbratu z kadrą nie została pozostawiona bez komentarzy. W sieci zawrzało, a jedną z osób, które konkretnie odniosły się do całej sprawy, był Maciej Zieliński.

"Od 18-tych urodzin grałem w dorosłej kadrze i jakoś nie przyszło mi do głowy myśleć o przerwie i odpoczynku! Wyczekiwałem powołania jak małe dziecko zabawki pod choinką. Byłem dumny z grania w reprezentacji. Zmęczony? Mateusz weź się ogarnij chłopie!" - zagrzmiał na Facebooku były wielokrotny reprezentant Polski w koszykówce.

Zielińskiego poprosiliśmy, żeby rozwinął swoją myśl na łamach Eurosportu. Jego zdaniem Ponitka nie przemyślał swoich słów.

- To jest jakieś nieporozumienie - zauważył wybitny reprezentant. - Zawodnicy są powoływani do kadry przez trenera, a nie że ktoś sobie wybiera, kiedy gra, a kiedy nie. Reprezentacja jest zbudowana wokół Mateusza, on jest jej kapitanem i nie powinien mówić o jakimś odpoczynku, bo jest zmęczony - zauważył.

- Wszyscy mu kibicujemy, bo jest świetnym, walecznym koszykarzem i za to ma u mnie olbrzymi szacunek - kontynuował Zieliński. - Muszę jednak przypomnieć, że funkcja kapitana reprezentacji Polski to z jednej strony wielkie wyróżnienie, ale i konkretne obowiązki. Kapitan powinien dbać o to, by scalać drużynę, by była dobra atmosfera, a kiedy są problemy, to pomagać. Tak przynajmniej było, kiedy ja grałem z orzełkiem na piersi. Na pewno nie może być tak, że to kapitan pierwszy zwija manatki i mówi, że musi odpocząć. Mogę się domyśleć, jak to teraz wpływa na resztę kolegów - analizował były kapitan Biało-Czerwonych.

Źródło: Getty Images Mateusz Ponitka jest liderem Biało-Czerwonych

Kiedyś było inaczej

Fenomenalny występ Mateusza Ponitki przeciwko obrońcom tytułu. "MVP! MVP!" Jedno z... czytaj dalej » Zieliński grał w reprezentacji Polski w latach 1989-2003. W tym czasie dwa razy wystąpił w mistrzostwach Europy i zajmował wysokie, siódme miejsce.

- Zawsze liczy się wynik, a ten reprezentacja właśnie osiągnęła, na co wielki wpływ miał Mateusz Ponitka - przypomina Zieliński. - To jest dobry moment, żeby wykorzystać koniunkturę na koszykówkę w naszym kraju, a nie mówić o odpoczynku. To też są obowiązki wobec kibiców, bo w kadrze nie gra się głównie dla siebie, ale dla całego kraju. Teraz na Mateusza wszyscy patrzą i presja na nim jest większa. Młodzi adepci koszykówki nie mogą słyszeć, że taka postać, lider kadry, ma wątpliwości, czy mu się na pewno chce - zauważył.

Zielińskiego bardzo też dziwi, że Ponitka zamierza rozmawiać o swojej przyszłości w kadrze z prezesem PZKosz Radosławem Piesiewiczem. "Zobaczymy, jaki prezes ma plan na następne miesiące i lata" - powiedział w wywiadzie dla "PS" 29-letni zawodnik.

- Za moich czasów nie rozmawiało się z prezesami związku o przyszłości drużyny narodowej. Od tego jest trener. Czy z prezesem ustala się taktykę reprezentacji na kolejne lata? Tu po raz kolejny wyszło, jakby trener nie występował w tym całym układzie - zdziwił się Zieliński.

Na koniec były kadrowicz wyraził nadzieję, że Ponitka zmieni jednak plany.

- Po Eurobaskecie było super i wszyscy się ucieszyliśmy z sukcesu reprezentacji. Kibice od razu zapomnieli jakieś nieprzyjemne historie z przeszłości, a Mateusz stał się gwiazdą sportu w naszym kraju. A tu wyskakuje z czymś takim. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze wszystko przemyśli i odpocznie za kilka lat. Kariera sportowca nie jest długa, jeszcze zdąży - zakończył Zieliński.