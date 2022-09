Media: Mateusz Ponitka na celowniku europejskiego giganta

Mistrzostwa Europy w koszykówce 2022: wyniki, terminarz

Ponitka to jedno z objawień trwającego Eurobasketu. Były gracz Zenita Sankt Petersburgu zdobywa w tym turnieju średnio 15 punktów na mecz, będąc najlepszym z Biało-Czerwonych w tej klasyfikacji.

Prawdziwą gwiazdą imprezy stał się jednak dopiero po ćwierćfinałowym spotkaniu mistrzostw Europy przeciwko Słowenii (90:87). W starciu przeciwko ekipie Luki Donczicia zaliczył tak zwane triple-double, notując 26 punktów, 16 zbiórek oraz 10 asyst.

Możliwa Euroliga zamiast Ligi Mistrzów

Po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego Ponitka uda się do Włoch, do występującego w Lidze Mistrzów Unahotels Reggio Emilia. Co ciekawe, Polak może długo nie zagrzać miejsca w zespole, który ligę w sezonie 2021/22 zakończył na etapie ćwierćfinałów. Był atakowany za grę w Rosji, teraz jest bohaterem. Kim jest Mateusz Ponitka? Mateusz Ponitka... czytaj dalej »

Kontrakt 29-latka jest bowiem dość nietypowy, bo obowiązuje zaledwie do 22 listopada bieżącego roku. Włoski klub może przedłużyć umowę do końca 2022 roku, ale jedynie pod warunkiem wykupienia zawodnika.

Świetne występy w Pradze, a następnie Berlinie sprawiły, że realny stał się wielki transfer z udziałem Ponitki. Serwis sportando.basketball informuje, że zainteresowanie usługami gracza wyraził gigant tamtejszej koszykówki, czyli Virtus Bolonia.

Czarno-Biali są aktualnymi wicemistrzami Włoch, a po tytuł mistrza sięgali łącznie 16-krotnie (po raz ostatni w 2021 roku). Dwukrotnie wygrywali w najbardziej prestiżowym z europejskich pucharów, czyli w Eurolidze (1997/98, 2000/01), a w ubiegłym sezonie triumfowali w EuroCupie.

Wcześniej - bo już w piątek - Ponitkę czeka jedno z najważniejszych wyzwań w reprezentacyjnej karierze, kiedy Polacy w półfinale koszykarskich mistrzostw Europy zagrają z Francją.



26 PTS 16 REB 10 AST



Mateusz Ponitka posts the third triple double in #EuroBasket history as Poland advance to Semi-Finals for the 1st time in 1971! #BringTheNoisepic.twitter.com/6YyPd38ObO — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022





Mecz Polska - Francja w piątek 16 września o godzinie 17.15. Relacja na żywo w eurosport.pl.