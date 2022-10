Gortat przypomniał o wojnie i dał jasny przekaz koszykarzom. "Musisz coś zrozumieć, człowieku..."

Fenomenalny 18-latek ma wszystko, by zostać gwiazdą NBA. "On jest nie z tej planety" Victor Wembanyama... czytaj dalej » Gortat od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę stara się pomagać ludziom z tego kraju. To z jego inicjatywy dochód z czerwcowego spotkania Gortat Team z Wojskiem Polskim został w całości przekazany na pomoc Ukrainie.

Były zawodnik NBA aktualnie przebywa w stolicy Stanów Zjednoczonych, gdzie w roli asystenta trenera bierze udział w zajęciach z zawodnikami Washington Wizards.

Właśnie po jednym z treningów Gortat znalazł czas dla dziennikarzy i wykorzystał go, by przypomnieć o sytuacji w Ukrainie. Jednocześnie próbował przemówić graczom do rozsądku.

"To najlepsza praca, jaką będziesz miał"

- Chciałbym się odnieść do sytuacji mającej miejsce w Europie. To, co teraz powiem, jest może głębokie, ale… Musisz coś zrozumieć, człowieku. Jesteś w niesamowitej sytuacji robiąc to, co robisz. Grasz w koszykówkę – zwrócił się do koszykarzy grających w NBA.

- Nie muszę chyba innym przypominać o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ludzie tam umierają, rodziny tracą domy i cały dobytek. Jeśli przychodzisz tutaj i narzekasz na mały ból, niecelne rzuty lub kontakty z piłką, to masz problemy ze sobą – zaznaczył były środkowy, który spędził w klubie z Waszyngtonu pięć sezonów.

- Musisz zrozumieć, że to najlepsza praca, jaką kiedykolwiek będziesz miał. Musisz tu przyjść i zrobić swoje, nic więcej. Jeśli ktoś poprosi cię, żebyś przyszedł o 7.00, powinieneś przyjść o 6.30. Jeśli to zrobisz, to życie będzie piękne – dodał Gortat.



Zaczną za kilkanaście dni

Polak występował w NBA w latach 2007-2019. Oprócz Wizards grał w barwach: Orlando Magic, Phoenix Suns i Los Angeles Clippers. Karierę zakończył oficjalnie w lutym 2020 r.

Jego obecna współpraca z drużyną z Waszyngtonu ma potrwać dwa tygodnie. Pierwszym mecz w nowym sezonie zespół prowadzony przez Wesa Unselda Jr rozegra 20 października, kiedy zmierzy się z Indiana Pacers.