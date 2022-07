Koszykarze zawiedli, Gortat nie gryzie się w język

Jeremy Sochan trafił do NBA. Marcin Gortat występował w tej lidze 13 lat

16.06 | Reprezentacja Wojska Polskiego wygrała z drużyną gwiazd Marcina Gortata 77:74. Oba zespoły zmierzyły się po raz dziewiąty. Do gry wróciły po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

Polscy koszykarze żałują niewykorzystanej szansy. "Zasłużyliśmy na zwycięstwo" Polskim... czytaj dalej » To nie był dobry mecz w wykonaniu Biało-Czerwonych, ale jeszcze w czwartej kwarcie zdołali wyjść na dwupunktowe prowadzenie (78:76) i wydawało się, że awans do dalszej fazy kwalifikacji wciąż jest możliwy. Niestety błędy taktyczne i słaba obrona sprawiły, że rywale szybko odzyskali przewagę, a następnie powiększali swój dorobek, by ostatecznie zwyciężyć 93:83.

Ten wynik oznaczał, że Polska zajęła ostatnie miejsce w czterozespołowej grupie D. Zdołała wygrać zaledwie dwa mecze: u siebie z Estonią i Izraelem.

Polska koszykówka ma problem

Do ostatniej porażki Biało-Czerwonych odniósł się Gortat. 38-latek, który przez trzynaście sezonów występował w lidze NBA, nie widzi pozytywów.

"Wczorajszy wynik i pozycja w grupie pokazuje, gdzie niestety jest polska koszykówka. Smutne i przykre" – napisał w mediach społecznościowych były środkowy reprezentacji.



Wczorajszy wynik i pozycja w grupie pokazuje gdzie niestety jest Polska koszykówka. Smutne i przykre:( — Marcin Gortat (@MGortat) July 4, 2022

Źródło: Newspix/Twitter Marcin Gortat jest zawiedziony porażką reprezentacji z Niemcami

Nie ulega wątpliwości, że powyższy wpis odnosi się nie tylko do ostatniego meczu kadry. Gortat od lat skonfliktowany jest z prezesem PZKosz Radosławem Piesiewiczem. Powodów jest kilka, a jednym z największych był brak powołań dla Adama Waczyńskiego, wówczas kapitana kadry, który m.in. z powodu nieporozumień z Piesiewiczem ostatecznie zrezygnował z gry w reprezentacji.

Trzy lata od wielkiego sukcesu

Warto przypomnieć, że w 2019 roku na mistrzostwach świata zespół prowadzony przez Mike'a Taylora znalazł się w najlepszej ósemce mistrzostw świata. Tym razem w ogóle nie wystąpi w imprezie.

Powodów do optymizmu przed EuroBasketem, który zbliża się wielkimi krokami (1-18 września), zatem nie ma.