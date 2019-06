Gortat: NBA i zarobione pieniądze w wielu aspektach mnie zniszczyły

22.06.2019 | - Pierwszy raz w karierze zdarzyło mi się, że zostałem wykupiony, że zostałem wolnym zawodnikiem. Mój sezon zakończył się w momencie odebrania telefonu. Szczerze mówiąc było wiele trudnych sytuacji, w których klub mógłby się zachować lepiej, ale tutaj nie było innego rozwiązania. Po prostu wykonali to, co mieli w planach - stwierdził sportowiec.

Gortat jest najlepszym polskim koszykarzem. W ostatnim sezonie NBA był zawodnikiem Los Angeles Clippers, ale w lutym rozstał się z drużyną, nie dokończywszy swojego 12. sezonu w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Na przestrzeni lat grał kolejno w Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i właśnie Los Angeles Clippers. Na dziś jego statystki to prawie 900 meczów i ponad 8500 punktów w NBA.

Najważniejsza Polska Noc

- Pierwszy raz w karierze zdarzyło mi się, że zostałem wykupiony, że zostałem wolnym zawodnikiem (klub rozwiązuje kontrakt i wypłaca należne pieniądze - red.). Mój sezon zakończył się w momencie odebrania telefonu. Szczerze mówiąc było wiele trudnych sytuacji, w których klub mógłby się zachować lepiej, ale tutaj nie było innego rozwiązania. Po prostu wykonali to, co mieli w planach - stwierdził sportowiec, komentując swoje odejście zimą z kalifornijskiej drużyny.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że udało mi się zrobić Polską Noc (organizowaną przez niego od lat w NBA - red.), że nie zostałem zwolniony tuż przed nią. A tak było w Phoenix, kiedy 48 godzin przed Polską Nocą zostałem wymieniony do Waszyngtonu - dodał, opowiadając o sytuacji sprzed pięciu i pół roku.

Gortat przyznał, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuję tylko dla siebie - tłumaczy.

Zwolnił, trenuje dla siebie

Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuję się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

A jak on sam ocenia szanse do gry za oceanem w nowych rozgrywkach? - Mój trzynasty sezon w NBA stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jestem w stanie się do niego przygotować, ale poczekajmy na ewentualne oferty. Teraz już kontrakt jest rzeczą drugoplanową. Dla mnie ważne jest, jaką rolę miałbym pełnić w drużynie, w jakim mieście występować. W wieku 35 lat nie mam parcia na powrót. Nie jest tak, że muszę grać. Jestem zabezpieczony finansowo - wyjaśnił.

Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensję w wysokości około dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze, niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

- Zrobiłbym to jeszcze raz. Ale gdybyście mi dali ciało dwudziestolatka, mając wiedzę, którą mam dzisiaj, chyba bym nie poszedł, ponieważ wiem, przez jakie piekło przeszedłem. Wiem, jak dużo pracy kosztowało mnie, żeby dotrzeć do tego punktu, do którego teraz dotarłem, jak wielu wyrzeczeń potrzebowałem. W jaki wielu aspektach życia NBA czy koszykówka, czy pieniądze, które zarobiłem mnie zniszczyły - wyznał szczerze.

- Gra w NBA nie jest łatwa i 12 lat gry na takim poziomie potrafi człowieka dobrze zniszczyć - dodał. Dlatego, jak zaznaczył, nie chce kontynuować kariery do 40. roku życia jak Dirk Nowitzki. - Jeżeli miałbym podpisać kontrakt, to na rok i daję sobie spokój - powiedział.

12. edycja Gortat Camp i "denne Ferrari"

35-latek ma obecnie więcej czasu dla siebie, zajmuje się nowymi rzeczami, ale jedno pozostaje niezmienne. W tym roku odbędzie się już 12. edycja imprezy Marcin Gortat Camp, serii treningów koszykarskich dla dzieci i mecz Wojsko Polskie kontra Gortat Team. - Organizujemy cztery campy plus piąty, dla dzieci na wózkach - mówił koszykarz.

Wspominał też, na co wydał pierwsze pieniądze z kolejnych kontraktów w NBA. Pierwsze na telefon. Później było akwarium, a następnie auto. - Taka była potrzeba. Ludzie chodzą do sklepów i kupują sobie perfumy czy jakiś ciuch. Mnie wtedy stać było na auto i po prostu je kupiłem - powiedział.

Dodał, że miał kiedyś ferrari. - Do tych aut trudno się zmieścić. Miałem jedno, ale sprzedałem po kilku miesiącach, bo było totalnie denne - wyjaśnił z uśmiechem.