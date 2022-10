"Słuchać, pracować, aż będzie czuł ból". Z wizytą u trenera Gortata

Gortat podpisał ze swoim byłym klubem parotygodniowy kontrakt, ma pomagać trenerom w szkoleniu, być mentorem, rozdawać wskazówki, służyć doświadczeniem.

W Waszyngtonie czuje się jak u siebie.

- Nie oczekiwałem tak miłego i ciepłego powitania. Bardzo dużo młodych chłopaków podchodzi do mnie i rozmawia na temat tego, co dzieje się na boisku. To było miłe przyjęcie ze strony całego sztabu trenerskiego i medycznego, przyjęli mnie jak członka rodziny, ja też czuję się tutaj jak w rodzinie – przyznał w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN.

Z Gortatem trenerem albo, jak kto woli, nauczycielem, nie ma łatwo. Jest praca, praca i jeszcze raz praca.

Sochan znów w podstawowym składzie. Spurs w końcu wygrali Jeremy Sochan... czytaj dalej » - Zaczynamy bardzo wcześnie rano. Wstaję o siódmej, jestem na sali przed ósmą. Trenujemy głównie z młodzieżą, przychodzą też starsi zawodnicy, przede wszystkim Daniel Gafford, który jest największym talentem w drużynie – opisuje były koszykarz.

Gortat daje rady Sochanowi

Gortat został zapytany również o rady dla kolejnego Polaka, który spróbuje podbić parkiety NBA. Z odpowiedzią nie zaskoczył. Jeremy Sochan musi przygotować się na potężny wysiłek. Bo NBA, zaznaczył Gortat, to nie zabawa. 19-letni Sochan został wybrany w drafcie, corocznym naborze do ligi, przez San Antonio Spurs. Gra w meczach przedsezonowych, może liczyć na występy w ruszającym niebawem sezonie.

- Musi być przede wszystkim cierpliwy, słuchać, pracować, ile się da. Do momentu aż będzie czuł ból. Nie powinien mieć za wiele dni wolnych, powinien być wcześnie rano na sali i pracować nad każdym elementem swojego rzemiosła, nie nad silnymi stronami, ale nad słabościami – wskazał starszy kolega.

- Jeremy sezon przygotowawczy miał średni, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Jest w bardzo dobrej drużynie, z bardzo dobrymi trenerami. Jeremy jest bardzo młody, ma dużo czasu, musi słuchać i trenować – dodał Gortat.

"Żeby Ukraina wygrała"

A co dalej? Jakie są jego marzenia? Gortat nie ma wątpliwości. Lista jest długa.

- Żeby wojna na Ukrainie skończyła się jak najszybciej, żeby Ukraina wygrała. Chciałbym być dalej zdrowy, żeby kolana i kręgosłup trochę mniej bolały. Żeby moi najbliżsi, rodzina i przyjaciele, byli zdrowi – wyliczył.

Sezon w NBA rozpocznie się 18 października.