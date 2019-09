Gortat dla eurosport.pl: spokojnie czekam, nie ogłaszam zakończenia kariery

22.06.2019 | - Pierwszy raz w karierze zdarzyło mi się, że zostałem wykupiony, że zostałem wolnym zawodnikiem. Mój sezon zakończył się w momencie odebrania telefonu. Szczerze mówiąc było wiele trudnych sytuacji, w których klub mógłby się zachować lepiej, ale tutaj nie było innego rozwiązania. Po prostu wykonali to, co mieli w planach - stwierdził sportowiec.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

W czwartek przed południem Gortat opublikował na Twitterze lakoniczny wpis: "Bolesny trening w cieplej Californi czy odpoczynek w zimnej deszczowej Polsce?" (pisownia oryginalna). Kibice od razu zaczęli spekulować, czy przypadkiem nie chodzi o nowy klub 35-letniego Polaka.



Bolesny trening w cieplej Californi czy odpoczynek w zimnej deszczowej Polsce ? — Marcin Gortat (@MGortat) September 26, 2019

- W moim wieku trening nie jest już sielanką. To ból i wyzwanie na profesjonalnym poziomie. Zastanawiałem się, co ludzie wybraliby na moim miejscu. Czy ciężki, wyczerpujący trening w słonecznej Kalifornii, czy emeryturę w Polsce przy obecnej pogodzie. Ten wpis z niczym się nie wiąże, nie ma co tworzyć różnych teorii - wyjaśnił w rozmowie z eurosport.pl.

Gortat: było bardzo blisko Los Angeles Lakers

Niebawem rozpocznie się sezon w NBA. Gortat wciąż pozostaje bez klubu, odkąd w lutym został zwolniony z Los Angeles Clippers.



- Nie ogłaszam zakończenia kariery, ponieważ sytuacja może się zmienić w najbliższych miesiącach. Zdarzają się przecież kontuzje, są różnego rodzaju kontraktu, na przykład dziesięciodniowe. Spokojnie czekam, ale - mówiąc szczerze - nie szukam pracy. Do Europy czy do Chin też się nie wybieram. Jestem bliżej końca niż podpisania nowej umowy - zaznaczył.



Głośno o Gortacie było latem, gdy pojawiły się informacje, że może dołączyć do ekipy Los Angeles Lakers.



- Było bardzo blisko, decyzja rozbiła się tylko i wyłącznie o to, czy kontrakt będzie gwarantowany, czy nie. Powiedziałem, że za ten minimalny i niegwarantowany nie będę grał, bo dochodzimy wtedy do punktu, gdy po jednym złym meczu lub przez widzimisię prezesa klub cię zwalnia i jedziesz do domu - powiedział.



Były też plotki o angażu w trakcie sezonu w zespole Golden State Warriors, broniącym wówczas mistrzostwa. - Nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Jedyny klub, do którego mogłem trafić, to Lakersi - skwitował.

Balcerowski ma szansę na grę w NBA

Przy okazji Gortat pochwalił postawę polskich koszykarzy podczas niedawnych mistrzostw świata. Ale ma też obawy.



- Genialny występ, choć nie powiedziałbym, że to był wynik ponad stan (ósme miejsce - red.). Martwię się o coś innego. Piłkarze osiągali dobre wyniki, siatkarze zdobywali mistrzostwa świata. Każdy z nich był na okładkach gazet, pojawiali się w programach telewizyjnych, podpisywali kontrakty reklamowe. Więcej turniejów odbywało się też w Polsce, kluby były lepiej sponsorowane. A czy ktoś jeszcze pamięta, gdzie odbywał się koszykarski mundial? - przyznał.



Który z kadrowiczów ma największe szanse na karierę w NBA?

- Jeśli już, to Aleksander Balcerowski, ale nie pompujmy balonika. Wszystko jest przed nim, musi ciężko pracować - oświadczył Gortat.