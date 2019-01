Gortat promuje Polskę w USA. "To prawdopodobnie ostatnia taka noc"

Popis Gortata z byłym klubem. Najlepszy mecz w sezonie Jak za... czytaj dalej » W niedzielne wczesne popołudnie czasu lokalnego miejscowi Clippersi zmierzą się z Orlando Magic, zespołem, w którym polski środkowy spędził cztery pierwsze sezony w NBA. Potem bronił barw Phoenix Suns i Washington Wizards, do Los Angeles przeniósł się w ubiegłym roku.

"Mamy wspaniałych Polaków porozrzucanych po świecie"

W lutym Gortat obchodzić będzie 35. urodziny, trwające rozgrywki są jego 13. w najlepszej lidze świata. - Mój czas dobiega końca i mówię to z pełną świadomością. Wieku się nie oszuka, pewnych rzeczy w NBA nie przeskoczy, dlatego to prawdopodobnie ostatnia taka noc - oświadczył koszykarz LA Clipppers.



Celem wydarzenia jest promocja Polski, zawsze zapraszani są zatem znamienici goście, na trybunach zasiadają weterani wojenni, przedstawiciele świata kultury i sportu. Jedną z gwiazd tegorocznej edycji jest Edyta Górniak. - Bardzo chciałam poznać Marcina osobiście, bo do tej pory bardziej śledziłam jego działalność charytatywną. Chwała mu za to, co robi, fajnie, że ktoś tak mocno stara się o to, byśmy przypominali się w pozytywny sposób. Mamy wspaniałych rodaków porozrzucanych po całym świecie - mówiła piosenkarka w czasie uroczystej kolacji zorganizowanej w przededniu meczu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Goście Polskiej Nocy w NBA

