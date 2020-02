Marcin Gortat oficjalnie zakończył karierę. "Nie wypadało dłużej zwodzić kibiców"

Video: tvn24

Marcin Gortat: zdrowie jest ważniejsze niż kolejne dolary

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

