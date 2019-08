Zaskakujące doniesienia z USA. Marcin Gortat może trafić do Los Angeles Lakers

Gortat ma oczekiwania, co do powrotu do NBA

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

Po tym, jak do wielkiej gwiazdy NBA LeBrona Jamesa dołączył inny doskonały gracz Anthony Davis, Lakersi mają przed nowym sezonem mocarstwowe plany. Liczyli, że pod koszem pomoże im kolejny nowy znany zawodnik - DeMarcus Cousins. Niestety, "Boogie" zerwał więzadło w kolanie i nie wiadomo, kiedy będzie mógł zagrać. W tej sytuacji potrzeba go zastąpić.



Sources: Lakers planning individual workouts to evaluate centers Joakim Noah, Dwight Howard and Mo Speights this week in Los Angeles. Another consideration currently overseas: Marcin Gortat. Lakers want a window into physical condition and mindset of a potential addition. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 20, 2019





Czterech kandydatów

Dramat środkowego Lakers szansą dla Marcina Gortata Fatalna wiadomość... czytaj dalej » Na liście potencjalnych kandydatów do składu 16-krotnych mistrzów NBA w ostatnich dniach pojawiło się kilka znanych nazwisk. We wtorek cztery potwierdził Wojnarowski, powołując się na swoje źródła.



"Lakersi planują w tym tygodniu indywidualne treningi, by ocenić środkowych: Joakima Noaha, Dwighta Howarda i Mo Speightsa. Kolejnym rozważanym centrem jest Marcin Gortat, który obecnie przebywa w Europie" - napisał na Twitterze i w artykule, który ukazał się na stronie ESPN Wojnarowski.



Lakersi chcą sprawdzić kondycję fizyczną graczy oraz zbadać ich podejście mentalne przed nowym sezonem. Zdaniem Wojnarowskiego 33-letni Howard jest zainteresowany przyjściem do Miasta Aniołów. Były gwiazdor NBA jest co prawda związany kontraktem z Memphis Grizzlies, ale klub dał mu zielone światło na odejście. Nic dziwnego, skoro w poprzednim sezonie nie błyszczał. 34-letni Noah też kiedyś był wyróżniającym się zawodnikiem podkoszowym (także grał w meczu All-Stars), ale to również melodia przeszłości. Z kolei 32-letni Speights nigdy nie wyrósł ponad przeciętność.

Dobre miejsce dla Gortata

Gortat w takim gronie nie byłby skazany na niepowodzenie. Pytanie, w jakiej formie jest obecnie polski środkowy, który pozostaje bez klubu od początku lutego 2019, kiedy to zwolnili go Los Angeles Clippers.

"Polski Młot" w przeszłości mówił w wywiadzie dla tvn24.pl, że nie wyklucza powrotu do NBA. Podkreślał, że jest w stanie przygotować się dobrze do sezonu. Dla niego najważniejsza miałaby być rola w zespole (ok. 15 minut w meczu), liczyłby też na kontrakt w dużym mieście.

Mniej ważna miałaby być gratyfikacja. Wydaje się, że opcja gry w Los Angeles Lakers byłaby dla niego kusząca i być może wkrótce także on przyjedzie na testy do Kalifornii.