Walka, emocje, dogrywka. Żołnierze pokonali drużynę gwiazd Marcina Gortata

Gortat: wolę pomagać innym, niż kupować rzeczy, które będą leżały w garażu O pieniądzach,... czytaj dalej » Po raz trzeci z rzędu spotkanie rozegrano w rodzinnym mieście byłego gracza klubów NBA. Koszykarz i zaproszone przez niego gwiazdy filmu, muzyki i sportu ponownie przyciągnęły na trybuny Atlas Areny kilka tysięcy widzów.



Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Gortat podkreślił ważną rolę żołnierzy. - To oni są tak naprawdę siłą naszego kraju i do każdego kataklizmu to oni wyjeżdżają nas ratować i nam pomagać. Dlatego wielkie brawa dla was za to, co robicie - zwrócił się do graczy drużyny przeciwnej.

Wlazły: możliwości, jakie stwarza dzieciakom Marcin, są niebywałe

Na środku boiska za sezony spędzone na korcie podziękował również Agnieszce Radwańskiej. Była tenisistka dostała od publiczności długie brawa i nie kryła wzruszenia. - Dziękuję za to wyróżnienie, które jest dla mnie wielką niespodzianką. Jeszcze raz dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli ze mną przez tyle lat. Teraz została mi tylko gra w koszykówkę i mam nadzieje, że dziś mi dobrze pójdzie. Ale nie obiecuję dużo punktów – przyznała finalistka Wimbledonu 2012.



Oprócz niej tym razem powołania Gortata przyjęli m.in. siatkarze - Bartosz Kurek i Mariusz Wlazły, aktorzy - Michał Koterski, Maciej Musiał, Agnieszka Włodarczyk, Joanna Koroniewska, showman - Szymon Majewski, prezenter Maciej Dowbor czy lekkoatleta Paweł Fajdek.



- To już mój trzeci mecz i idzie mi coraz lepiej, bo trafiłem do kosza dwa razy z rzędu. Ale najważniejszy jest cel i zawsze, kiedy spotykamy się Marcinem i pada pytanie, czy zagram - od razu się zgadzam. Dziękuję, że mogę tutaj być, bo spotykam fajnych ludzi, tworzymy ciekawe widowisko, a możliwości, jakie stwarza dzieciakom Marcin, są niebywałe. Wielki podziw i szacunek dla tego człowieka – zaznaczył Wlazły.

Źródło: Newspix Agnieszka Radwańska na koszykarskim parkiecie

Gortat: jestem zły, bo nie lubię przegrywać

Team gwiazd wzmocnili reprezentanci Polski w koszykówce m.in. kapitan kadry Adam Waczyński i Karol Gruszecki, ale od początku lepiej radzili sobie żołnierze. Długo prowadzili, lecz po przerwie w ekipie Gortata pojawiły byłe znakomitości koszykarskiej kadry: Andrzej Pluta, Dominik Tomczyk, Mariusz Bacik i Maciej Zieliński. Z nimi składzie gra była już bardziej wyrównana i wszystko rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. Ostateczni żołnierze triumfowali 79:78 (16:12, 19:8, 9:19, 19:24, 16:15). To było czwarte zwycięstwo reprezentacji polskiej armii, która wyrównała stan rywalizacji z drużyną Gortata.



- Jestem zły, bo nie lubię przegrywać, ulegliśmy jednak prawdziwym zawodowcom, którzy regularnie trenują i grają w kosza. Nie musiało się tak skończyć, lecz w naszej drużynie jest wielu celebrytów i sportowców, którzy pierwszy raz trzymali piłkę w rękach - podsumował były środkowy m.in. Washington Wizards, Phoenix Suns i Los Angeles Clippers.

Źródło: Newspix Bartosz Kurek w akcji

Cezary Zabrocki najlepszym zawodnikiem

Sobotni mecz, z którego dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na rzecz wspierającej młodych sportowców fundacji MG13 "Mierz Wysoko", był finałem 12. edycji campów. Ich ideą jest promowanie uprawiania sportu i koszykówki wśród dzieci oraz młodzieży. W tym roku treningi zorganizowano w Rumi, Warszawie, Karpaczu i Łodzi. Wzięło w nich udział kilkaset młodych adeptów koszykówki. W sumie przez ponad 10 lat wakacyjnej akcji z Gortatem trenowało przeszło 10 tysięcy dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.



Najlepszym zawodnikiem tegorocznych campów został 13-letni Cezary Zabrocki z Wejherowa. W nagrodę dołączył do zespołu Gortata oraz pojedzie do USA i będzie gościem polskiego koszykarza. Do Stanów Zjednoczonych poleci też szóstka pozostałych finalistów tegorocznych obozów.