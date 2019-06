Gortat: wolę pomagać innym niż kupować rzeczy, które będą leżały w garażu

Koszykarze Toronto Raptors powoli mogą się już czuć mistrzami NBA Toronto Raptors... czytaj dalej » Zadebiutował w NBA w marcu 2008 roku, jako zawodnik Orlando Magic. Potem, przez lata kariery, reprezentował jeszcze barwy Phoenix Suns, Washington Wizards, a w ostatnim sezonie LA Clippers. W lutym kalifornijska ekipa podziękowała mu za współpracę, co - jak się okazało - oznaczało też pożegnanie z ligą.

Spędził w niej 12 długich lat.

Akwarium za pierwszy czek

Pierwszy czek? - Chyba kupiłem akwarium. Duże akwarium z rybkami. Było też auto, a po kolejnych czekach dom. Tak od ręki dużych pieniędzy nie wydałem, troszeczkę inaczej zostałem wychowany, inaczej ułożony przez kolegów weteranów, którzy uczyli mnie w NBA - opowiada 35-latek.



Pensje w NBA osiągają rozmiary zawrotne, Gortat tylko za ten ostatni, niepełny sezon, zagwarantowane miał 13,5 mln dol. Co robić, by przy takich zarobkach wciąż twardo stąpać po ziemi? - Trzeba mieć wokół siebie odpowiednich ludzi. Mentorów. Finansistów. Dzięki nim nabierasz odpowiedzialności i szacunku do tego, co robisz i jak jesteś za to wynagradzany. Ja od razu powiedziałem sobie, że wolę wydawać pieniądze na cele, które mogą pomóc innym, a nie na rzeczy, które będą leżały potem w garażu. Dlatego stworzyliśmy fundację, dlatego powstało wiele projektów - tłumaczy koszykarz.



Żałuje jednego - że z programów edukacyjnych dostępnych dla zawodników nie korzystał od samego początku. A lista programów jest długa - jak wypowiadać się w mediach, jak rozmawiać z prestiżowymi osobami, jak budować karierę, jak budować karierę po karierze, jak nawiązywać kontakty biznesowe. - Mnóstwo różnych wykładów z ekspertami - wyjaśnia. - Starałem się tego uczyć przez ostatnie lata, szkoda, że nie wcześniej.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Gortat o pierwszych wydatkach po zatrudnieniu w NBA

NBA totalnie zmienia człowieka

Gortat przyznaje, że lata kariery w NBA wypaczają spojrzenie na życie. - Grając w tej lidze odwiedzasz najlepsze miejsca, najlepsze restauracje. Jesteś rozpoznawalny, jesteś ubóstwiany. Kiedy kobieta stara się nawiązać z tobą kontakt, zawsze masz z tyłu głowy, czy patrzy na ciebie jak na koszykarza NBA, czy na człowieka. Na pewno w Stanach, w Polsce jest z tym troszeczkę lepiej. NBA totalnie zmienia człowieka, także na dobre. Ja byłem młodzieńcem, który wyrwał się z łódzkich Bałut, trafił do ligi niemieckiej, potem do Ameryki. Po 12 latach wychodzę stamtąd jako pełnokrwisty mężczyzna. To od nas - zawodników - zależy, w którym kierunku pójdziemy - czy będziemy się bawić i wydawać te pieniądze, czy wybierzemy tę trudniejsza drogę pomagania innym.



Zawsze stawiał na pracę. - Jeżeli codziennie pójdziesz na trening, poprawisz technikę, udoskonalisz zagrania i manewry, by pomóc zespołowi, to koszykarscy bogowie nigdy cię nie oszukają i nie skrzywdzą - tłumaczy. - Choć oczywiście słabe mecze zawsze się zdarzają. Wracasz po nich do domu, oglądasz jeszcze raz w komputerze, rozmawiasz potem z trenerem, analizujesz, powtarzasz zagrywki, stajesz się mocniejszy psychicznie. Jeżeli błąd popełnisz drugi, trzeci i czwarty raz, prawdopodobnie z NBA wylecisz. Są sytuacje, w których siebie nie stawiałem i nie stawiam. Nie umiem rzucać za trzy - to znaczy rzucę, ale czy wpadnie - nie wiem. Na parkiecie tego nie robiłem. Trzeba się stawiać w sytuacjach, w których człowiek umie się odnaleźć. I w sporcie, i w życiu - zapewnia.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Gortat o ewentualnym powrocie do NBA

Po plecach przeszła fala ciepła

Koszykarz odsłonił kulisy rozstania z LA Clippers, a tym samym z NBA. - Wyglądało to brutalnie - przyznaje. Byli w Indianapolis. Wrócił z porannego treningu. Obiad, przedmeczowa, zwyczajowa drzemka. Nie mógł zasnąć. - Nagle dostałem wiadomość na naszym drużynowym czacie, że jeden chłopak właśnie został wymieniony - wspomina Gortat. - Pięć minut później na Twitterze rzeczywiście pojawiła się wiadomość, że idzie do Memhpis. W jego miejsce wracało dwóch zawodników, było więc wiadomo, że jeszcze jedno miejsce musi zostać zwolnione. Wtedy przeszła mi po plecach taka fala ciepła, że prawdopodobnie będę to ja, bo jestem najstarszy w zespole. Zadzwoniłem do agenta. Potwierdził.



Pięć minut później zadzwonił trener. Wszystko było jasne.



Czy będzie powrót do NBA? - Nie wiem, zobaczymy. Bardzo ważne, w jakiej roli miałbym tam wrócić. Jeżeli jako weteran szatni albo trzeci center, to na pewno nie. Skoncentruję się wtedy na pracy fundacji. I będę się cieszył życiem - zapowiada Gortat.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Gortat o tym, jak zarządzać zarabianymi w NBA milionami