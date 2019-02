Byli koledzy Gortata bezradni. Wyraźna porażka z Pacers

Marcin Gortat, Edyta Górniak i lekcja historii z pierogami na talerzu. To polska noc w NBA to Pomysł Gortata. Jak nazywali go zaproszeni goście - naszego rodzynka w NBA.

Jeszcze przez 48 godzin nazwisko Gortata będzie widniało na liście zwolnionych zawodników. W tym czasie przejąć go może każdy klub, ale razem z obowiązującym kontraktem. Ten natomiast jest dość wysoki, za sezon 2018/19 zawodnik ma zagwarantowane 13 565 218 dolarów.



Zaskakująca zmiana. Gortat zwolniony z Clippers Marcin Gortat... czytaj dalej » Po tym czasie będzie traktowany jak każdy "wolny agent", co oznacza, że będzie mógł negocjować nową umowę, prawdopodobnie znacznie niższą, jeśli dalej chce grać. Amerykańskie media donoszą, że blisko 35-letni zawodnik chciałby trafić do broniących tytułu Golden State Warriors.

Roszady w zespole

W czwartek w Indianapolis jego byli koledzy klubowi nie mieli wiele do powiedzenia. Gospodarze odnieśli wysokie zwycięstwo, m.in. dzięki 29 punktom Chorwata Bojana Bogdanovica. Dla Clippers najwięcej punktów - 16 - zdobył Montrezl Harrell, rozgrywający dopiero czwarty w tym sezonie mecz w pierwszym składzie.



Trener gości Doc Rivers miał do dyspozycji tylko dziesięciu zawodników. W środę Clippers zdecydowali się oddać swojego najlepszego gracza Tobiasa Harrisa oraz Serba Bobana Marjanovica i Mike'a Scotta do Philadelphia 76ers w zamian za koszykarzy drugiego planu i cztery wybory w drafcie w latach 2020-2023. W czwartek, oprócz Gortata, zwolnili z kontraktu Serba Milosa Teodosica.



Pacers odnieśli czwarte z rzędu zwycięstwo, co umocniło ich na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej, z bilansem 36 wygranych i 19 porażek. Clippers są na ósmej pozycji na Zachodzie (30-26), ostatniej, która daje awans do play off.

Starcie mistrzów

Oddali zawodnika w trakcie meczu, w którym grał. LeBron James zdumiony W NBA trwają... czytaj dalej » Druga drużyna z Los Angeles - Lakers po dramatycznej końcówce wygrała w Bostonie z Celtics 129:128. Losy meczu dwóch najbardziej utytułowanych zespołów w historii NBA ważyły się dosłownie do ostatniej sekundy, w której zwycięstwo gościom zapewnił Rajon Rondo.



- Zawsze dziwnie się czuję, gdy wracam do tej hali, gdzie wszystko dla mnie się zaczęło - powiedział Rondo, mistrz NBA z Celtics w 2008 roku.



Najlepszym zawodnikiem Lakers był LeBron James. W swoim trzecim spotkaniu po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją zaliczył tzw. triple double - 28 punktów, 12 zbiórek i 12 asyst. Przyznał jednak, że wciąż nie jest gotowy do gry "na sto procent".



Lakers, którzy wcześniej przegrali pięć z siedmiu meczów, znów mają bilans dodatni (28-27), ale wciąż zajmują dziesiątą lokatę w Konferencji Zachodniej.



the BEST PLAYS down the stretch as the @Lakers win in a fantastic finish against Boston! #LakeShowpic.twitter.com/OD68edlTcR — NBA (@NBA) 8 lutego 2019





W meczu Oklahoma City Thunder z Memphis Grizzlies ósmy z rzędu i 21. w sezonie triple double uzyskał Russell Westbrook - 15 punktów, 13 zbiórek i 15 asyst. Gospodarze wygrali 117:95 i umocnili się na trzeciej pozycji na Zachodzie (35-19).

Wyniki czwartkowych meczów ligi NBA:

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 101:119

Boston Celltics – Los Angeles Lakers 128:129

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 116:92

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 117:95

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves 122:112

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 127:118