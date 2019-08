Małgorzata Dydek w Galerii Sław FIBA

Pamiątkowy medal odebrali najbliżsi koszykarki, która zmarła w maju 2011 roku w australijskim Brisbane na zawał serca, m.in.: synowie David i Alexander, mąż David Twigg oraz siostry - starsza Katarzyna i młodsza Marta.



- Cudowne wyróżnienie dla Małgośki, niesamowite wrażenia dla maluchów - zrelacjonowała na gorąco wrażenia po uroczystości Marta Dydek.

Druga w historii

Waczyński o debiucie w mistrzostwach świata. "Trzeba dorównać rywalom energią" Reprezentacja... czytaj dalej » Małgorzata Dydek jest drugą osobą z Polski wyróżnioną w ten sposób przez FIBA. Pierwszym przedstawicielem Galerii Sław został w 2007 roku Marian Kozłowski, były prezes krajowej federacji i działacz FIBA.



Razem z urodzoną w Warszawie Dydek do Galerii Sław FIBA wprowadzono 10 innych wybitnych osobistości koszykarskich. Cała ceremonia trwała ponad dwie godziny, a przed uhonorowaniem każdej z osób na wielkim telebimie wyświetlano kilkuminutowy film pokazujący dokonania wyróżnionej osoby.



- Bardzo się cieszymy, choć znając siostrę, to nawet nie wiem, czy by poleciała na tę galę, bo nie przywiązywała wagi do wyróżnień i rekordów. Myślę jednak, że gdzieś z góry cieszy się tak, jak my tutaj - mówiła przed uroczystością Katarzyna Dydek, która razem z Małgorzatą zdobyła w 1999 roku w Katowicach mistrzostwo Europy, jedyny złoty medal w historii tej dyscypliny w Polsce.

Wspaniała kariera

Dydek, zwana przez przyjaciół "Ptysiem" ze względu na słabość do tych ciastek, odnosiła sukcesy na polskich i światowych parkietach. W latach 1992-2003 wystąpiła w reprezentacji 132 razy, a podczas pamiętnych ME 1999 została wybrana do pierwszej piątki turnieju i była jego najskuteczniejszą zawodniczką (154 pkt).



Grała w najlepszych klubach Europy, m.in. w Hiszpanii i Rosji oraz w lidze WNBA (Utah, San Antonio, Connecticut). Karierę zakończyła w barwach Los Angeles Sparks w 2008 roku. W sumie rozegrała za oceanem 323 spotkania, w których uzyskała 3220 punktów, 2143 zbiórek oraz 877 bloków. Nadal jest liderką w klasyfikacji wszech czasów amerykańskiej ligi w tym ostatnim elemencie.



19 maja 2011 roku Dydek, będąca w czwartym miesiącu ciąży, miała atak serca w swym domu w Brisbane. Mieszkała bowiem na antypodach z mężem i dwójką synów po zakończeniu kariery sportowej. Próba wybudzenia jej ze śpiączki farmakologicznej nie powiodła się. Zmarła 27 maja.

Źródło: Getty Images Małgorzata Dydek była gwiazdą polskiej koszykówki

W doskonałym gronie