Do Chorwacji po awans na mistrzostwa. "Oszczędzić sobie nerwów"

Aby zapewnić sobie miejsce na turnieju w Chinach kadra potrzebuje jednego zwycięstwa. Miejsce w gronie uczestników mistrzostw świata możecie sobie zapewnić już podczas piątkowego spotkania z Chorwacją. To na tym starciu skupiacie się najbardziej, czy też wolicie przełożyć świętowanie na mecz w Gdańsku?

Łukasz Koszarek: Chcemy iść krok po kroku, dlatego teraz całą uwagę poświęcamy na spotkanie w Chorwacji. Postaramy się zagrać w Varazdinie jak najlepiej i oszczędzić sobie nerwów w kolejnym meczu z Holandią. Historia pokazuje, że w ostatnich spotkaniach wiele się może zdarzyć i lepiej na to nie liczyć. Jak masz dwie szanse, mądrze jest wykorzystać pierwszą.

Pan jako doświadczony kadrowicz zauważył jakieś szczególne pobudzenie u młodszych, mniej ogranych w kadrze graczy, czy też zgrupowanie przebiega podobnie jak wcześniejsze treningi przed meczami kwalifikacyjnymi?

Trener Mike Taylor wprowadza rodzinną atmosferę i stara się zdejmować z nas tę presję. Każdy przyjechał przygotowany do najbliższych spotkań. Zdrowie dopisuje, więc nic tylko grać.

Do kwalifikacji w trakcie sezonu FIBA powróciła po 16 latach. Pan z kadrą trenował głównie w wakacje, ale od starszych kolegów słyszał zapewne jak było wcześniej. Ten system kwalifikacji bardziej się Panu podoba? Łatwiej jest się przygotować do spotkań z orzełkiem na piersi?

Dużo łatwiej jest się przygotować do meczów kwalifikacyjnych w trakcie sezonu. Na kadrę przyjeżdża się wówczas przygotowanym, w rytmie meczowym. Latem trzeba było wykuwać formę podczas długich, ciężkich przygotowań. Każdy organizm inaczej to znosi. Teraz jest łatwiej dla zawodników. Nie wiem tylko czy lepiej dla kibiców i trenerów, bo przez zawirowanie na linii FIBA-Euroliga, ale także NBA wielu zawodników nie może dołączyć do swoich drużyn narodowych.

Do Gdańska na mecz w Ergo Arenie Chorwaci przyjechali niemal w najsilniejszym składzie. Wrześniowe okienko, w którym wzięli udział zawodnicy na co dzień występujący w NBA, miało ich przybliżyć do gry na mundialu. Skończyło się na dwóch porażkach i bardzo utrudnionej walce o bilety do Chin. Z Polską zagra teraz wielu młodych zawodników, ale to chyba nie oznacza łatwych zawodów.

- Chorwacja jest krajem mocno osadzonym w koszykówce, dlatego w żadnym wypadku nie należy oceniać tej drużyny tylko przez pryzmat braku graczy z NBA. Koszykarze, którzy znaleźli się w kadrze będą chcieli sporo udowodnić trenerom, a także kibicom. To dla nich świetna okazja na nowy start. W kadrze, z którą przyjdzie nam się zmierzyć są przecież gracze ograni w europejskich pucharach bądź poza Chorwacją. Nie wolno przy tym zapominać, że Chorwaci cały czas mają jeszcze szanse na grę w mistrzostwach świata, dlatego zapowiada się niezwykle ciężkie spotkanie w Varazdinie.

Spotkanie Chorwacja - Polska rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00.