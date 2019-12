Znowu koncert Doncicia, tym razem w Meksyku. Słoweniec przeszedł do historii

Harden znowu przekroczył granicę. Zwycięski powrót Leonarda do Toronto Kolejny znakomity... czytaj dalej » Na trybunach Arena Ciudad de Mexico zasiadło - jak dokładnie wyliczono - 20 tysięcy 64 widzów. Dziennikarzy - blisko 500. Zobaczyli popis młokosa ze Słowenii. Fani jego wysiłek docenili okrzykami "MVP, MVP", domagając się, by to on został uznany najlepszym graczem ligi sezonu zasadniczego.

Carlisle: Dobrze, że kibice byli świadkami tego wydarzenia

Trener Mavericks Rick Carlisle nie miał za dużo do powiedzenia na temat Doncicia. - Takie występy stają się już regułą. Luka to wojownik. Zwycięzca. Dobrze, że meksykańscy kibice byli świadkami tego wydarzenia - oznajmił.

Słoweniec przed spotkaniem przywitał przybyłych, zwracając się do nich przez mikrofon po hiszpańsku. Problemów z tym nie miał - zanim przeniósł się za ocean, występował w madryckim Realu.

W czwartkowy wieczór tak imponujące statystyki zapisał w 33 minuty i 39 sekund. Jego triple-double jest pierwszym w historii osiągniętym przez jakiegokolwiek zawodnika NBA poza granicami Stanów Zjednoczonych i Kanady. W samym Meksyku dotychczas rozegrano już 29 meczów, wliczając w to także starcia przedsezonowe.

Doncic jednocześnie został pierwszym w historii ligi koszykarzem przed ukończeniem 21. roku życia z co najmniej dwoma spotkaniami z triple-double, w których rzucił 40 albo więcej punktów.

W ekipie z Detroit najskuteczniejszy był Andre Drummond. On zakończył rywalizację z double-double na koncie - 23 punkty, 15 zbiórek.



