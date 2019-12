Piłki dotknął zanim zaczął chodzić. 20-latek może przejść do historii

Według rodzinnej legendy pierwszy raz dotknął piłki do koszykówki mając siedem miesięcy, a niewiele później jego ulubioną zabawką stał się miniaturowy kosz. Jest to prawdopodobne, bo Sasa Doncić, ojciec Luki, był koszykarzem. Ze stołeczną Olimpiją dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju.

Wyprzedzał rówieśników

Luka od początku prezentował się lepiej niż wskazywał na to jego wiek. Miał osiem lat, kiedy pojawił się na treningu szkolnej drużyny. Po zaledwie 16 minutach trenerzy przesunęli go do grupy 11-latków. W kolejnym sezonie był już w stanie grać w zespole do lat 14. Ostatecznie nie pozwoliły na to przepisy, ale nic nie mogło go powstrzymać przed trenowaniem ze starszymi kilka lat adeptami koszykówki.



Znowu koncert Doncicia, tym razem w Meksyku. Słoweniec przeszedł do historii 41 punktów, 12... czytaj dalej » - Zawsze ćwiczyłem z chłopakami mającymi znacznie więcej doświadczenia. Wielu z nich było ode mnie większych, silniejszych. Musiałem używać mózgu i być sprytniejszy, żeby ich pokonać - przyznawał w wywiadach.



Sława jego umiejętności szybko wykroczyła poza dwumilionową Słowenię. Mając 13 lat podpisał kontrakt z Realem Madryt. Trafił do kraju odmiennego kulturowo, bez znajomości języka i - jak sam przyznał - przez pierwsze miesiące brak bliskich bardzo mu doskwierał. Skupiał się jednak tylko na treningach i... właściwym odżywianiu. W seniorskiej drużynie zadebiutował mając 16 lat i 60 dni.



- Luka musiał się z tym urodzić. Tego co potrafił, tego co robił nie można w żaden sposób się nauczyć. Na parkiecie zawsze był pewny siebie, z olbrzymią żądzą zwycięstwa, niezwykle skoncentrowany - na pytania o talent Doncicia odpowiadał Lojze Sisko, dyrektor juniorskiego programu w Olimpiji.

Stracona szansa Suns

Dwa i pół roku później Doncić zaczął wyrastać na prawdziwą gwiazdą Królewskich. Real wygrał Euroligę w sezonie 2017/18, a 19-latek zdobył nagrodę dla najbardziej wartościowego gracza (MVP). W tym samym czasie postanowił wziąć udział w drafcie do NBA, zaplanowanym na czerwiec 2018 roku. Choć za oceanem pojawiło się mnóstwo wychwalających go wypowiedzi, to sceptyków również nie brakowało. Twierdzono, że jego sylwetka nie jest dość atletyczna, deprecjonowano także poziom sportowy rozgrywek na Starym Kontynencie.



Zastanawiano się, czy nie okaże się kolejnym Andreą Bargnanim. W 2006 roku Włoch został pierwszym i jak na razie jedynym Europejczykiem, którego wybrano z pierwszym numerem w drafcie. Pokładanych nadziei przez Toronto Raptors nigdy jednak nie spełnił.

Źródło: gettyimages.com Doncic szybko stał się gwiazdą NBA



Wiary w talent Doncicia od początku nie brakowało kierownictwu Dallas Mavericks, które widziało w nim następcę Niemca Dirka Nowitzkiego. Teksański klub w drafcie wybierać miał jednak dopiero jako piąty. Mavericks udało się dogadać z mającymi trzeci wybór Atlanta Hawks. Jastrzębie zobowiązały się wziąć Doncicia i od razu oddać go do Dallas za Trae'a Younga.



Wszystko potoczyło się zgodnie z planem, bo tylko z sobie znanych powodów na Doncicia nie zdecydowali się mający pierwszy wybór Phoenix Suns oraz drugi Sacramento Kings. Dziwić może przede wszystkim decyzja Słońc. Ich trenerem był wówczas Serb Igor Kokoskov, który niespełna rok wcześniej doprowadził Słowenię, z Donciciem w składzie, do mistrzostwa Europy.

Najlepszy debiutant

W NBA szybko pokazał jakiego kalibru jest graczem. Od startu rozgrywek nie minęły nawet dwa miesiące, kiedy kibice zobaczyli prawdziwą magię. Na niespełna trzy minuty przed końcem derbów Teksasu Mavericks przegrywali we własnej hali z Houston Rockets 94:102. Doncić w dwie minuty zdobył 11 punktów z rzędu i odwrócił losy meczu.



Rekord Jordana pobity. Doncić młody, a już wielki Koszykarze Los... czytaj dalej » W pierwszym sezonie średnio uzyskiwał 21,2 punktu, 7,8 zbiórki oraz 6,0 asyst i zdobył nagrodę dla najlepszego debiutanta, zamykając usta niedowiarkom. Dotarło do nich, że choć poziom sportowy w Europie jest niższy niż w NBA, to jednak nastoletni Doncić grał przeciwko dojrzałym zawodnikom w poważnych rozgrywkach. Młodzi koszykarze trafiający do ligi z amerykańskich uczelni nie mają takiego doświadczenia.



- Nie sądzę, żebym poczuł kiedyś przygniatającą presję. Przecież to tylko koszykówka. Urodziłem się, żeby grać i kocham to robić. Na boisku musisz być sprytny, podejmować właściwe decyzje. Dla mnie to wszystko stało się naturalne i tak naprawdę już w trakcie gry o tym nie myślę. Gram lepiej, jeśli nie zaprzątam sobie głowy tym, co się stanie, jeśli zrobię tak, czy tak, czy jeśli spudłuję rzut - przyznał Doncić.

Rekord goni rekord

Gdzie jest limit możliwości Doncica, tego jeszcze nikt nie wie. W drugim sezonie w lidze NBA 20-letni koszykarz znacząco poprawił się niemal w każdym elemencie. Celniej rzuca zarówno z gry, jak i z linii wolnych. Średnio notuje blisko 30 pkt i dziewięć asyst oraz ponad dziewięć zbiórek. Regularnie ustanawia jakiś rekord. Na początku grudnia poprawił wyczyn legendarnego Michaela Jordana w liczbie kolejnych meczów z co najmniej 20 punktami, pięcioma zbiórkami i pięcioma asystami.



Myślę, że jest trochę za dużo tych wszystkich statystyk. Do Jordana nikogo nie można porównać. Jest jedyny w swoim rodzaju - skomentował Słoweniec podekscytowanie koszykarskiego środowiska.



Jednym tchem wymieniany jest obok LeBrona Jamesa, Giannisa Antetokounmpo oraz Jamesa Hardena jako kandydat do nagrody MVP. Obecnie najmłodszym jej zdobywcą jest Derrick Rose, który w 2011 roku dokonał tego mając 22 lata i siedem miesięcy. Urodzony 29 lutego 1999 roku Doncić poprawi więc ten wynik nawet, jeśli zdobędzie ją dopiero w 2021 roku.