Doncic z 21. triple-double tuż przed 21. urodzinami. "Zrobił to"

Real Madryt zapewnił sobie miejsce w Final Four Euroligii po tym, jak wygrał z Panathinaikosem Ateny 89:82. Znakomite zawody rozegrał 19-letni koszykarz Królewskich Luka Doncic, który najprawdopodobniej przejdzie do NBA.

Luka Doncic wprowadził Real do Final Four Euroligi

11.01 | Luka Doncić przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu ligi NBA. To kolejny świetny występ 19-letniego Słoweńca, który jest objawieniem rozgrywek.

James lepszy od wschodzącej gwiazdy. "Idealnie pasuje do współczesnej koszykówki" Koszykarze Los... czytaj dalej » Doncic uzyskał 26 punktów, miał 14 asyst i 10 zbiórek. To jego 13. potrójna zdobycz w tym sezonie i 21. w NBA. Tym drugim osiągnięciem wyrównał klubowy rekord Jasona Kidda.

Doncic: trudno gra się w tej hali

W środowym spotkaniu Mavs prowadzili po pierwszej kwarcie 36:20, a do przerwy 59:49. Po wyrównanej trzeciej części gry (29:28 dla gości), w ostatniej lepsza była ekipa Spurs (26:21). Cztery minuty przed końcem na tablicy widniał remis 96:96, lecz końcówka zdecydowanie należała do zespołu z Dallas.



- Trudno gra się w tej hali, nie zawsze jest idealnie, ale cały czas się uczymy i idziemy do przodu - wyznał Słoweniec.



"Zrobił to"- z dumą ogłosił klub z Dallas w mediach społecznościowych.

Oprócz niego w zespole triumfatorów wyróżnił się Łotysz Kristaps Porzingis - 28 pkt. i 12 zbiórek. Wśród pokonanych najlepszy DeMar DeRozan uzyskał 27 pkt. oraz miał dziewięć asyst i osiem zbiórek.



Mavericks z bilansem 36-23 zajmują siódme miejsce w Konferencji Zachodniej. Z kolei Spurs, którzy doznali siedmiu porażek w ostatnich dziewięciu występach, plasują się na 11. pozycji, ex aequo z Sacramento Kings - 24-33.









He’s done it, folks.

points

assists

rebounds@luka7doncic ties Jason Kidd for the franchise record 21 triple-doubles by a Maverick... 2 days before his 21st birthday #MFFLpic.twitter.com/6TeECU7L8X — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 27, 2020





Wyniki środowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - New York Knicks 107:101

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108:94

Washington Wizards - Brooklyn Nets 110:106

Miami Heat - Minnesota Timberwolves 126:129

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 103:109

Atlanta Hawks - Orlando Magic 120:130

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 140:112

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 92:102

Utah Jazz - Boston Celtics 103:114