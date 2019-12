Osiągnięcie Jordana wyrównane. Doncic rzuca wyzwanie gwiazdom

"Słoweński kurczak może znosić złote jajka". Gwiazda NBA na drodze Polaków "Luka Magic",... czytaj dalej » Po nieco ponad roku występów w NBA 20-latek z Lublany zapisuje się na kartach historii tych rozgrywek. W poprzednim sezonie został uznany najlepszym debiutantem, a w tym rzucił wyzwanie największym gwiazdom - jak LeBron James, Giannis Antetokounmpo czy James Harden - w walce o tytuł MVP, czyli najlepszego zawodnika.

Doncic - najmłodszy rekordzista



W liczbie tzw. triple-double przed 21. urodzinami wyprzedził już największych - Magica Johnsona czy Jamesa. Teraz wyrównał osiągnięcie Michaela Jordana, który w 1989 roku przez 18 spotkań z rzędu notował co najmniej 20 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst.

Rekord NBA w tej kategorii należy do Oscara Robertsona, który na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku miał aż cztery dłuższe serie, w tym rekordowe 29 spotkań z takimi wynikami.

Dobra seria meczów Mavericks

Doncic przeciwko Pelikanom zagrał tylko przez 26 minut, a później trener Rick Carlisle oszczędzał go na niedzielną potyczkę z Sacramento Kings. Słoweniec zakończył mecz z dorobkiem 28 punktów, dziewięciu asyst oraz sześciu zbiórek i w znacznym stopniu przyczynił się do piątego z rzędu sukcesu Mavs, którzy wygrali 10 z ostatnich 11 spotkań.

To najlepsza seria od sezonu 2010/11, w którym wywalczyli jedyne dotychczas mistrzostwo.

- Słabo zagrany i słabo poprowadzony mecz. Nie ma o czym mówić - skomentował szkoleniowiec pokonanych Alvin Gentry.



26 Pts, 6 Rebs, 9 Ast



Luka Doncic tied Michael Jordan for the most consecutive games (18) with at least 20 Pts, 5 Reb and 5 Ast.



(via @EliasSports) pic.twitter.com/Tt0YYqlDVx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2019

Wyniki sobotnich meczów NBA:



Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 130:84

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 141:94

New York Knicks - Indiana Pacers 103:104

Houston Rockets - Phoenix Suns 115:109

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 126:112