Los Angeles Lakers szukają winnych klęski. Luke Walton odchodzi

31.12 | Koszykarze Los Angeles Lakers, bez pauzującego z powodu kontuzji pachwiny LeBrona Jamesa, pokonali u siebie Sacramento Kings 121:114 w niedzielnym meczu ligi NBA. To pierwsze zwycięstwo Jeziorowców w trzech ostatnich występach bez swojego lidera.

Jedni na wakacje, drudzy o mistrzostwo NBA. Znane wszystkie pary play-off Wszystko już... czytaj dalej » Po trzech dniach od rezygnacji Johnsona z funkcji prezydenta, klub z Miasta Aniołów ogłosił decyzję, która była spodziewana od dłuższego czasu. W oficjalnym komunikacie drużyna poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Waltonem. W nowym sezonie klub będzie walczył o play-offy z innym szkoleniowcem. W mediach pojawiają się informacje, że również w zmienionym składzie.

Koniec trzech lat współpracy

- Chcielibyśmy podziękować Lukowi za ostatnie trzy lata pracy. Jednocześnie życzymy mu powodzenia w dalszej karierze - powiedział menedżer LA Lakers Rob Pelinka.

- Dziękuję właścicielom klubu, a więc rodzinie Buss, za to, że dali mi możliwość bycia częścią tej wspaniałej organizacji. Zawsze będzie szczególna dla mnie oraz dla mojej rodziny - stwierdził Walton.

Przed sezonem do zespołu dołączył największy gwiazdor ostatnich sezonów - LeBron James, dlatego automatycznie oczekiwania wzrosły. Rozgrywki okazały się jednak fatalne, bo Lakersi zajęli 10. miejsce w Konferencji Zachodniej i nie awansowali do play-offów. Trzykrotny mistrz NBA nie wystąpi w decydującej fazie sezonu po raz pierwszy od 14 lat.

Teraz klub czeka dużo pracy, by wrócić do ligowej czołówki. Jednym z faworytów do objęcia drużyny jest Tyronn Lue, czyli były zawodnik Lakersów oraz były szkoleniowiec Jamesa w Cleveland Cavaliers. Innym rozwiązaniem może być zatrudnienie Monty'ego Williamsa.