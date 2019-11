Popis Jamesa na oczach legendy. Lakersi nie oddali prowadzenia

Boston nadal nie do pokonania. Wspaniała akcja LeBrona Jamesa Zespól z Bostonu... czytaj dalej » Lakers nawet przez moment w tym meczu nie przegrywali, a chwilami ich przewaga sięgała aż 30 punktów. James miał solidne wsparcie i aż sześciu jego kolegów skończyło spotkanie z dorobkiem większym niż dziesięć punktów.

Widowisko dla Bryanta

Popis swojej byłej drużyny z trybun obserwował jej niedawny gwiazdor - Kobe Bryant.



- Chciałem stworzyć widowisko dla niego, żeby miał chęć przyjść na kolejne mecze. Jego obecność dla całego klubu znaczy bardzo dużo - powiedział James.



Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Trae Young - 31 pkt i siedem asyst.

Pech Celtics, siódma z rzędu porażka Warriors

W Konferencji Wschodniej najlepsza jest ekipa Boston Celtics (10-2). Po dziesięciu zwycięstwach z rzędu Celtowie minionej nocy ulegli na wyjeździe Sacramento Kings 99:100.



Koszykarz nalegał, by sędzia wyrzucił jego ojca z boiska. I dopiął swego Do niecodziennej... czytaj dalej » Goście byli bardzo blisko zwycięstwa i przedłużenia serii, ale piłka po rzucie równo z końcową syreną Marcusa Smarta kilka razy odbiła się od obręczy i nie wpadła do kosza.



- Miałem wrażenie, że piłka na obręczy zostanie już na zawsze. Myślałem, że wpadnie do kosza, wszyscy myśleliśmy. To był jednak jeden z tych pechowych meczów - przyznał Smart.



W drużynie Kings prym wiódł Buddy Hield, który zdobył 35 punktów. Dla Celtics najwięcej - 18 - uzyskał Jaylen Brown.



Fatalną serię kontynuuje niedawna potęga - Golden State Warriors. Zdziesiątkowani przez kontuzje Wojownicy przegrali siódmy mecz z rzędu, tym razem na wyjeździe z New Orleans Pelicans 100:108.



Warriors z bilansem 2-10 są najsłabszą drużyną sezonu.

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 114:131

Orlando Magic - Washington Wizards 125:121

News Orleans Pelicans - Golden State Warriors 108:100

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 122:101