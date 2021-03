LeBron zszedł z kontuzją. "Nigdy nie widziałem go tak krzyczącego"

Do zdarzenia doszło na początku drugiej kwarty. Próbując walczyć o piłkę gracz Atlanty Solomon Hill wpadł w nogi Jamesa. Najbardziej ucierpiała prawa kostka lidera Lakers, który z grymasem bólu upadł na parkiet. Wyglądało to bardzo poważnie.



Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021

36-latek nie zamierzał kończyć gry. Zdążył jeszcze wrócić na parkiet i trafić za trzy punkty, dobijając do dziesięciu, jeśli chodzi o swój dorobek. Dopiero wtedy poprosił o zmianę, a sam udał się do szatni kulejąc.

"Zraniony zewnętrznie i wewnętrznie"

- Chyba nigdy nie widziałem go tak krzyczącego i wkurzonego - wyjawił później dziennikarzom jego klubowy kolega Kyle Kuzma. Razem w Staples Center grają już trzeci sezon.

"Nic nie złości i nie zasmuca mnie bardziej niż brak możliwości wsparcia moich kolegów z drużyny. Jestem zraniony zewnętrznie i wewnętrznie. Teraz rozpoczyna się moja droga do powrotu. Wkrótce wrócę, tak jakby nic się nie stało" - napisał na Twitterze James.



Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now.. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON — LeBron James (@KingJames) March 21, 2021

Wielokrotny mistrz NBA i MVP rozgrywek ostatnio był w znakomitej formie. Kilka dni temu zanotował 99. triple-double w karierze, ale na 100. będzie musiał poczekać.

Prześwietlenie wykazało duże skręcenie kostki "Króla Jamesa". Z gry wypada na, jak zaznaczono w komunikacie, "czas nieokreślony".

Źródło: Getty Images Kiedy LeBron James wróci do gry?

Bez swojego lidera obrońcy tytułu nie byli w stanie pokonać Hawks, przegrali u siebie 94:99. Bohaterem Jastrzębi był John Collins, zdobywca 27 punktów i autor 16 zbiórek.

Z bilansem 28-14 Jeziorowcy zajmują 3. miejsce w Konferencji Zachodniej. Atlanta jest czwarta na Wschodzie.

Wyniki sobotnich meczów NBA:

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 94:99

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 129:105

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 111:103

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 120:113

Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 125:98