Wojownicy zadrżeli. Kontuzjowany Curry zmuszony do zejścia z parkietu

Curry miał na koncie 21 punktów, siedem asyst i sześć zbiórek, gdy doszło do incydentu. Blokował wchodzącego pod kosz McKinleya Wrighta. Zderzyli się kolanami.



Watch Steph Curry’s left leg the whole time here. This where he got hurt, limped bad and later had to go to the locker room pic.twitter.com/UGrUJXkjKY — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) February 5, 2023





Awantura i przepychanki w NBA. Pięciu zawodników wyrzuconych z parkietu Do karczemnej... czytaj dalej » Sędzia odgwizdał faul Curry'ego, ale dla gwiazdy Golden State Warriors bardziej dotkliwe okazały się skutki zderzenia. Zszedł najpierw na ławkę, a chwilę później udał się do szatni.

Wykonane jeszcze w trakcie 4. kwarty prześwietlenie wykluczyło poważniejszy uraz, ale klub zapowiedział, że konieczne będą jeszcze dodatkowe badania rezonansem magnetycznym.

- Czuję niepokój za każdym razem, gdy ten facet ma robiony rezonans - powiedział po meczu trener Warriors Steve Kerr. - Pozostaje nam tylko czekać na wyniki. To się już zdarzało wiele razy na przestrzeni lat. Trzymam kciuki, żeby i w tym przypadku okazało się, że wszystko jest w porządku.

Goście odrobili część strat

Pod nieobecność Curry'ego w końcówce meczu koszykarze Dallas Mavericks, również grający bez swojej największej gwiazdy Luki Donczicia, zmniejszyli znacząco straty do prowadzących po trzech kwartach 102:86 Wojowników. Nie zdołali jednak przechylić szali na swoją stronę. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 119:113.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Brooklyn Nets - Washington Wizards 125:123

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 129:121

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 128:108

Detroit Pistons - Phoenix Suns 100:116

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 119:113

Milwaukee Bucks - Miami Heat 123:115

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 131:126

New York Knicks - Los Angeles Clippers 128:134 po dogr.

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 153:121