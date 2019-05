Niesamowity rzut równo z syreną. Znamy pary finałów konferencji NBA

21.07 | Agnieszka Radwańska, Łukasz Fabiański, Paweł Fajdek, Karol Bielecki, Mariusz Wlazły - to była istna parada gwiazd w Łodzi. Po raz siódmy drużyna Marcina Gortata zmierzyła się z reprezentantami Wojska Polskiego w meczu koszykówki. Zanim jednak drużyny stanęły do rywalizacji, wzięły udział w specjalnej paradzie z udziałem wojskowych aut. Zespół naszego jedynaka w NBA przegrał 64:80.

W niedzielę odbyły się ostatnie, siódme mecze w półfinałach konferencji. Na Wschodzie triumfował zespół Raptors, a w finale zmierzy się z Milwaukee Bucks. Z kolei ekipa Trail Blazers na wyjeździe pokonała Denver Nuggets 100:96 i o wielki finał rozgrywek będzie rywalizować z broniącymi tytułu Golden State Warriors.

"Nigdy wcześniej"

Mistrzowie załatwili sprawę awansu. Popis Curry'ego po przerwie Broniący tytułu... czytaj dalej » Zawodnicy z Toronto mieli tylko cztery sekundy na rozegranie ostatniej akcji, przy stanie 90:90. Piłkę zza linii bocznej otrzymał Leonard. Najpierw minął kryjącego go Bena Simmonsa i w pełnym wyskoku z rogu boiska rzucił nad mierzącym 213 cm Joelem Embiidem. Piłka aż cztery razy odbijała się od obręczy i wpadła do kosza. Na trybunach i na zewnątrz hali wybuchła szalona radość kibiców Raptors.



Bohater spotkania zdobył łącznie 41 punktów, miał też osiem zbiórek (po cztery w ofensywie i defensywie).

- To niesamowite, pracujemy na takie chwile każdego dnia. Ale nigdy wcześniej nie zrobiłem czegoś takiego w siódmym spotkaniu - stwierdził 27-letni amerykański koszykarz. Leonard to mistrz NBA z 2014 roku w barwach San Antonio Spurs. Został wówczas wybrany także MVP finałów. W ekipie Raptors gra od obecnego sezonu.

Drugi raz w historii

Koszykarze Toronto Raptors po raz drugi awansowali do finału Konferencji Wschodniej. Poprzednio wystąpili w tej fazie przed trzema laty. Przegrali z Cleveland Cavaliers, którzy ostatecznie sięgnęli po tytuł mistrzowski.



Oprócz Leonarda, wśród triumfatorów wyróżnił się Serge Ibaka, który miał 17 pkt i osiem zbiórek. Najlepszy wśród Szóstek był Embiid - 21 pkt.



Frank Vogel ma zostać trenerem Lakers. W jego sztabie legenda NBA Frank Vogel... czytaj dalej » Pierwsze spotkanie Raptors z Milwaukee Bucks, najlepszą drużyną sezonu zasadniczego NBA, odbędzie się w czwartek w hali Kozłów.

Gonili rywali

Na Zachodzie Trail Blazers wygrali z Nuggets i po raz pierwszy od 2000 roku zagrają o zwycięstwo na Zachodzie. W decydującym spotkaniu najlepszy był C.J. McCollum, który zdobył 37 punktów. Gorzej rzucał tym razem lider Portland Damian Lillard. Zdobył 13 pkt (trafił tylko trzy z 17 rzutów z gry), ale za to miał dziesięć zbiórek, osiem asyst i trzy przechwyty.

Zespół Samorodków wygrał pierwszą kwartę 29:17, ale przegrał trzy następne. W jego szeregach wyróżnił się Nikola Jokić - 29 pkt.



W środę w Oakland pierwszy mecz finału tej konferencji pomiędzy Golden State Warriors i Portland Trail Blazers. Przeciwko sobie zagrają bracia 28-letni Seth (Portland) i 31-letni Stephen Curry (Golden State).

Wyniki NBA:



Konferencja Wschodnia:

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 92:90

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: Raptors wygrali 4-3)



Konferencja Zachodnia:

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 96:100

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: Trail Blazers wygrali 4-3)