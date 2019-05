Vince Carter może pobić rekord wszech czasów. Legenda NBA czeka na propozycje

Rekord i emocjonalne pożegnanie Nowitzkiego. "Wreszcie będę mógł zjeść lody i pizzę na śniadanie" Po ostatnim w tym... czytaj dalej » W poprzednim miesiącu karierę zakończył Dirk Nowitzki. Niemiec trafił do NBA w tym samym momencie, co Carter, a więc w 1998 roku.

Rekord nie do pobicia

Nowitzki grał zatem w najlepszej koszykarskiej lidze świata 21 sezonów. Tak samo długo występowali w niej jeszcze tylko Kevin Garnett, Kevin Willis i Robert Parish. Carter ma zatem teraz niesamowitą szansę przejścia do historii. 22 sezony w NBA to może być rekord, którego nigdy nikt nie pobije.

- Wracam na parkiet. Chciałbym zagrać w kolejnym sezonie. Zobaczymy, co się stanie w najbliższym czasie – powiedział 42-letni koszykarz.

Na razie nie wiadomo, w jakim zespole Carter będzie występował w rozpoczynającym się jesienią sezonie 2019/2020. Bardzo możliwe, że znany z efektownego stylu gry zawodnik zostanie w Atlanta Hawks.

W przeszłości zawodnik zawsze dawał ostatniemu klubowi szansę na przedłużenie umowy. Jeszcze w trakcie sezonu Carter mówił, że po jego zakończeniu przemyśli sprawę przyszłości razem z rodziną.

Pewny punkt zespołu z ławki rezerwowych

Szefowie Hawks na razie nie ogłosili, czy zdecydują się na ponownie zatrudnienie doświadczonego skrzydłowego. Wydaje się jednak, że tak się właśnie stanie. W ostatnich latach Carter nie tylko grał dobrze, ale także pomagał młodym koszykarzom w rozwoju.

W poprzednim sezonie 42-latek zaprezentował się w 76 spotkaniach. Przeważnie pojawiał się na parkiecie jako rezerwowy. Rzucał średnio prawie osiem punktów w nieco ponad 17 minut. W listopadowym meczu z Toronto Raptors zdobył 25-tysięczny punkt. Zrobił to w swoim ulubionym stylu, a więc efektownym wsadem.

Łącznie po ostatnich rozgrywkach na ma koncie 25430 punktów, co daje mu 20. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Jeśli wystąpi w kolejnym sezonie, będzie to oznaczało, że zagra w NBA w czwartej dekadzie.