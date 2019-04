LeBron James woli film bardziej od kadry. Nie zagra w mistrzostwach świata

Video: Eurosport

Skrót meczu Unicaja Malaga - Alba Berlin w ćwierćfinale...

Unicaja Malaga przegrała z Albą Berlin 81:101 w drugim meczu ćwierćfinału Pucharu Europy. Jako że pierwsze starcie wygrała Unicaja, to kwestia awansu do półfinału rozstrzygnie się w trzecim spotkaniu, do którego dojdzie 13 marca. Puchar Europy na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»