LeBron James poprowadził Lakers do pierwszego zwycięstwa

22.06.2019 | Gortat, jak przypomniał reporter TVN24, miał zostać bramkarzem, ale wchodząc w pełnoletność zdecydowanie postawił na koszykówkę. W w wywiadzie rozmówca opowiedział o swoich początkach w ŁKS-ie. Sportowiec wrócił też do czasów dzieciństwa. Jak przyznał, "został wychowany twardą ręką".

22.06.2019 | Wiem jakie piekło przeszedłem. Wiem, ile kosztowało mnie to pracy, ile wyrzeczeń, w ilu aspektach życia koszykówka i zarobione pieniądze mnie zniszczyły - wyznał szczerze.

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

Oszałamiające zarobki gwiazd NBA. Liderem LeBron James LeBron James... czytaj dalej » Lakersi, który na inaugurację rozgrywek przegrali z Clippersami, od niemal samego początku nie musieli się martwić o wygraną, bo rywal nie błyszczał i miał bardzo duże trudności ze skutecznością. Koszykarze z Utah trafili zaledwie 29 na 70 rzutów z gry. Liderem był Donovan Mitchell, ale jego 24 punkty nie pomogły, by przeciwstawić się ekipie z Los Angeles.

- Jestem dumny z postawy LeBrona, bo zagrał bardzo równy mecz w obu połowach. Mogłem cały czas na niego liczyć. On tej nocy potrafił w każdej sytuacji znaleźć drogę do kosza. Ponadto koncentrował na sobie przeciwników, co umożliwiło innym zawodnikom rzucanie za trzy punkty - podsumował trener Lakers Frank Vogel.

Kolejny dobry mecz Irvinga

Bohaterem derbów Nowego Jorku został Kyrie Irving, a zawodnicy Brooklyn Nets pokonali New York Knicks 113:109. Wynik zmieniał się jednak wielokrotnie i raz prowadzili jedni, a raz drudzy. Iriving udowodnił jednak po raz kolejny, że to on jest mistrzem końcówek. 27-letni koszykarz trafił dwa najważniejsze, bo ostatnie rzuty w całym meczu.

A jego trafienie za trzy punkty na 22 sekundy przed końcowym gwizdkiem dało drużynie prowadzenie 111:109. W sumie Iriving zdobył 26 punktów, ale na pochwały zasługuje także Spencer Dinwiddie, który wchodząc z ławki rezerwowych rzucił 20 punktów.

Drużynę Knicks można pochwalić za bardzo dobrą skuteczność rzutów za trzy punkty - trafili 17 z 25 prób. Najskuteczniejszym zawodnikiem był RJ Barrett - 16 pkt.

- Jak wiesz, że masz takiego koszykarza, który jest w stanie zawsze skutecznie zagrać w końcówce, daje całemu zespołowi zastrzyk pewności siebie. Wydaje mi się, że nawet jak rywale wyszli na trzypunktowe prowadzenie, to niewielu się zmartwiło - powiedział Joe Harris, koszykarz Brooklyn Nets.