LeBron James pierwszym takim miliarderem

Czterokrotny mistrz najlepszej ligi światajest trzecim koszykarzem, który ma na koncie okrągłą sumę. Jego poprzednicy - legendarny Michael Jordan i Kobe Bryant (zginął tragicznie w katastrofie helikoptera w styczniu 2020 r.) - wpisali się na listę miliarderów po zakończeniu karier zawodniczych.



Forbes estimates that LeBron James has officially become a billionaire. The 37-year-old superstar has a net worth of $1 billion, by Forbes’ count. James is the first active NBA player to make the billionaires list. https://t.co/A9JiZ133oVpic.twitter.com/BkTzysPmBR — Forbes (@Forbes) June 3, 2022





W majowym zestawieniu "Forbesa" dotyczącym zarobków sportowców rok do roku James zajął drugie miejsce wśród najlepiej zarabiających z wynikiem 121,2 mln dol. Pierwszy jest Messi, którego przychód w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 130 mln dol.

W przeszłości James nie ukrywał, że zależy mu na rozwoju swojej marki i biznesu.

- Chcę maksymalizować swoje inwestycje. Jeśli to osiągnę, jeśli będę sportowcem miliarderem... Hip, hip, hurra! To będzie ekscytujące dla mnie - mówił w 2014 r. koszykarz, urodzony w Akron w stanie Ohio.

W 19-letniej karierze zarobił z tytułu kontraktów 385 mln dol. (Miami Heat, Cleveland Cavaliers, LA Lakers), ale więcej - 500 mln - zyskał na różnorodnych inwestycjach, w tym w branży filmowej.

O około 90 mln dol. wzbogacił się jako współwłaściciel Fenway Sports Group. Grupa jest właścicielem klubu piłkarskiego Liverpoolu, baseballowego Boston Red Sox, a niedawno osiągnęła porozumienie w sprawie zakupu drużyny hokejowej Pittsburgh Penguins. Okoł 80 mln dol. przyniosły mu zyski na rynku nieruchomości w Akron, zaś 30 mln dol. inwestycja w gastronomii (sieć restauracji Blaze Pizza).

Coraz bliżej historycznego wyniku

Zespół LA Lakers nie zdołał w tym sezonie awansować do play-off, ale James przeszedł do historii NBA jako najstarszy zawodnik, który zdobywał średnio ponad 30 punktów w meczu (30,3).

W marcu został też drugim najlepszym strzelcem ligi z 37 062 punktami na koncie. Lepszy jest tylko Kareem Abdul-Jabbar (38 387).